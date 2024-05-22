Які зміни впроваджено

Новий закон вводить у законодавство поняття домашньої праці та регулює її використання. Щоб підтвердити свою роботу, працівник має укласти трудовий договір з роботодавцем.

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У цьому виді договору потрібно засвідчити такі домовленості:

надання працівнику житла на платній чи безоплатній основі;

зафіксовані можливі вирахування з зарплати (наприклад, за проживання);

умови звільнення (попередження за 2 тижні).

Договір має містити усі деталі, відносно початку/припинення співпраці та обов'язків обох сторін. Документ зберігається у письмовому вигляді, як у працедавця, так і у робітника (обидва екземпляри наділені однаковою юридичною силою).

Зверніть увагу! Якщо роботодавець посягає на честь і гідність свого співробітника, працівник має право негайно звільнитись.

Як визначається домашня праця

Працівник, який займається певною роботою для домогосподарства – виконує домашню працю. При цьому, якщо це не відбувається на регулярній основі і загальна тривалість діяльності особи не перевищує 40 годин на місяць, це поняття виключається.

Зауважте! На такий вид діяльності не може бути найнята особа до 16 років.

Для чого потрібні ці зміни

Завдяки цьому закону у законодавстві є чітке визначення домашнього працівника. Тобто особа, яка займається вказаною діяльністю, гарантовано отримає свій трудовий стаж, а згодом, оформить пенсію.

До того ж визначені норми дозволяють уникнення свавілля з боку роботодавців. Працівник зможе захистити свої права, спираючись на закони і свій трудовий договір.