Які зміни впроваджено
Новий закон вводить у законодавство поняття домашньої праці та регулює її використання. Щоб підтвердити свою роботу, працівник має укласти трудовий договір з роботодавцем.
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У цьому виді договору потрібно засвідчити такі домовленості:
- надання працівнику житла на платній чи безоплатній основі;
- зафіксовані можливі вирахування з зарплати (наприклад, за проживання);
- умови звільнення (попередження за 2 тижні).
Договір має містити усі деталі, відносно початку/припинення співпраці та обов'язків обох сторін. Документ зберігається у письмовому вигляді, як у працедавця, так і у робітника (обидва екземпляри наділені однаковою юридичною силою).
Як визначається домашня праця
Працівник, який займається певною роботою для домогосподарства – виконує домашню працю. При цьому, якщо це не відбувається на регулярній основі і загальна тривалість діяльності особи не перевищує 40 годин на місяць, це поняття виключається.
Для чого потрібні ці зміни
Завдяки цьому закону у законодавстві є чітке визначення домашнього працівника. Тобто особа, яка займається вказаною діяльністю, гарантовано отримає свій трудовий стаж, а згодом, оформить пенсію.
До того ж визначені норми дозволяють уникнення свавілля з боку роботодавців. Працівник зможе захистити свої права, спираючись на закони і свій трудовий договір.