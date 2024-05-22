Какие изменения внедрены

Новый закон вводит в законодательство понятие домашнего труда и регулирует его использование. Чтобы подтвердить свою работу, работник должен заключить трудовой договор с работодателем.

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В этом виде договора нужно засвидетельствовать такие договоренности:

предоставление работнику жилья на платной или бесплатной основе;

зафиксированы возможные вычеты из зарплаты (например, за проживание);

условия увольнения (предупреждение за 2 недели).

Договор должен содержать все детали, относительно начала/прекращения сотрудничества и обязанностей обеих сторон. Документ хранится в письменном виде, как у работодателя, так и у работника (оба экземпляра наделены одинаковой юридической силой).

Обратите внимание! Если работодатель посягает на честь и достоинство своего сотрудника, работник имеет право немедленно уволиться.

Как определяется домашний труд

Работник, который занимается определенной работой для домохозяйства – выполняет домашний труд. При этом, если это не происходит на регулярной основе и общая продолжительность деятельности лица не превышает 40 часов в месяц, это понятие исключается.

Обратите внимание! На такой вид деятельности не может быть нанято лицо до 16 лет.

Для чего нужны эти изменения

Благодаря этому закону в законодательстве есть четкое определение домашнего работника. То есть лицо, которая занимается указанной деятельностью, гарантированно получит свой трудовой стаж, а впоследствии, оформит пенсию.

К тому же определенные нормы позволяют избежать произвола со стороны работодателей. Работник сможет защитить свои права, опираясь на законы и свой трудовой договор.