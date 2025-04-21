Самый дорогой актив: контрабанда растет на фоне низких закупочных цен

В Кот-д'Ивуаре, который является крупнейшим производителем какао в мире, продолжаются активные попытки остановить незаконную торговлю стратегической культурой.

Борьба с контрабандой

По данным Bloomberg, правительство страны уже конфисковало 594 тонны контрабандного какао с начала сезона сбора урожая в октябре. Во время спецопераций арестованы 34 человека, изъято также тяжелую технику.

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Как пояснил исполнительный секретарь Совета нацбезопасности Фидель Сарассоро, причиной масштабной контрабанды стали многолетние низкие закупочные цены для местных фермеров.

Поэтому производители массово вывозят какао в соседние страны – таких как Либерия, Гвинея и Того – где рынок менее контролируемый, а прибыли значительно выше,

– говорится в статье.

В ответ Кот-д'Ивуар и Гана, которые вместе обеспечивают около 50% мирового производства какао, начали повышать цену выкупа для фермеров и усилили пограничный контроль.

Какао самый дорогой актив

Ожидается, что нынешний промежуточный урожай в Кот-д'Ивуаре будет ниже из-за неблагоприятной погоды. В то же время глобальный рынок уже отреагировал – какао стало наиболее прибыльным активом 2024 года, обогнав даже биткоин и американские фондовые индексы.

Этот рост стал результатом самого острого за 60 лет дефицита на рынке.