На сколько выросло какао в цене

Как сообщают в Bloomberg, сегодня, 19 апреля, цены на какао достигли исторического максимума. Таким образом, самый активный фьючерс на какао вырос на 5%.

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Обратите внимание! Новый рекорд цены в апреле 2024 года достиг 11 578 тысяч долларов за тонну. А в прошлом году, в июле, эта стоимость в Нью-Йорке составляла 7 230 долларов за тонну.

Речь идет о том, что темпы переработки на шоколадных фабриках сохраняются. И это даже несмотря на глобальный кризис предложения и рекордные цены.

Интересно, что после закрытия рынка, по состоянию на 18 апреля, так называемые шлифовки, то есть когда какао превращается в масло и порошок, выросли почти на 4% в Северной Америке в течение I квартала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мировые цены на кофе

Около месяца назад, 18 марта, фьючерсы на кофе робуста и арабика подорожали.

Робуста – на 0,9%, до 3 339 долларов за тонну,

– на 0,9%, до 3 339 долларов за тонну, Арабика – на 0,03% до 1,83 доллара за фунт.

Обратите внимание! Как сообщили дистрибьюторы, ограниченные поставки во Вьетнам, одного из ведущих производителей робусты, вместе с благоприятными фундаментальными показателями уменьшили скидку на бобы арабики.

Кроме того, цены на сахар-сырец также выросли – на 0,1% до 22,15 цента за фунт. А белый сахар – на 0,4%, до 626 долларов за тонну.

Несмотря на это, по словам дистрибьюторов, рынок продолжает сохранять устойчивость. Даже в связи возможного уменьшения объемов урожая тростника в центрально-южном регионе Бразилии из-за засушливых условий.