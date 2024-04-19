На скільки виросло какао в ціні

Як повідомляють у Bloomberg, сьогодні, 19 квітня, ціни на какао досягнули історичного максимуму. Таким чином, найактивніший ф’ючерс на какао зріс на 5%.

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Зверніть увагу! Новий рекорд ціни у квітні 2024 року сягнув 11 578 тисяч доларів за тонну. А торік, у липні, ця вартість у Нью-Йорку становила 7 230 доларів за тонну.

Йдеться про те, що темпи переробки на шоколадних фабриках зберігаються. І це навіть попри глобальну кризу пропозиції та рекордні ціни.

Цікаво, що після закриття ринку, станом на 18 квітня, так звані шліфування, тобто коли какао перетворюється на масло та порошок, зросли майже на 4% у Північній Америці протягом I кварталу порівняно з аналогічним періодом торік.

Світові ціни на каву

Близько місяця тому, 18 березня, ф’ючерси на каву робуста та арабіка здорожчали.

Робуста – на 0,9%, до 3 339 доларів за тонну,

– на 0,9%, до 3 339 доларів за тонну, Арабіка – на 0,03% до 1,83 долара за фунт.

Зауважте! Як повідомили дистрибʼютори, обмежені постачання у В'єтнам, одного із провідних виробників робусти, разом зі сприятливими фундаментальними показниками зменшили знижку на боби арабіки.

Крім того, ціни на цукор-сирець також зросли – на 0,1% до 22,15 цента за фунт. А білий цукор – на 0,4%, до 626 доларів за тонну.

Попри це, за словами дистрибʼюторів, ринок продовжує зберігати стійкість. Навіть у зв'язку можливого зменшення обсягів урожаю тростини в центрально-південному регіоні Бразилії через посушливі умови.