На скільки виросло какао в ціні
Як повідомляють у Bloomberg, сьогодні, 19 квітня, ціни на какао досягнули історичного максимуму. Таким чином, найактивніший ф’ючерс на какао зріс на 5%.
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Йдеться про те, що темпи переробки на шоколадних фабриках зберігаються. І це навіть попри глобальну кризу пропозиції та рекордні ціни.
Цікаво, що після закриття ринку, станом на 18 квітня, так звані шліфування, тобто коли какао перетворюється на масло та порошок, зросли майже на 4% у Північній Америці протягом I кварталу порівняно з аналогічним періодом торік.
Світові ціни на каву
Близько місяця тому, 18 березня, ф’ючерси на каву робуста та арабіка здорожчали.
- Робуста – на 0,9%, до 3 339 доларів за тонну,
- Арабіка – на 0,03% до 1,83 долара за фунт.
Крім того, ціни на цукор-сирець також зросли – на 0,1% до 22,15 цента за фунт. А білий цукор – на 0,4%, до 626 доларів за тонну.