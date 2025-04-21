Боротьба з контрабандою

За даними Bloomberg, уряд країни вже конфіскував 594 тонни контрабандного какао з початку сезону збору врожаю у жовтні. Під час спецоперацій арештовано 34 людини, вилучено також важку техніку.

Дивіться також Шалений попит на дубайський шоколад став причиною глобального дефіциту фісташок

Як пояснив виконавчий секретар Ради нацбезпеки Фідель Сарассоро, причиною масштабної контрабанди стали багаторічні низькі закупівельні ціни для місцевих фермерів.

Через це виробники масово вивозять какао до сусідніх країн – таких як Ліберія, Гвінея та Того – де ринок менш контрольований, а прибутки значно вищі,

– ідеться у статті.

У відповідь Кот-д'Івуар і Гана, які разом забезпечують близько 50% світового виробництва какао, почали підвищувати ціну викупу для фермерів і посилили прикордонний контроль.

Какао найдорожчий актив

Очікується, що цьогорічний проміжний урожай у Кот-д’Івуарі буде нижчим через несприятливу погоду. Водночас глобальний ринок вже відреагував – какао стало найбільш прибутковим активом 2024 року, обігнавши навіть біткоїн та американські фондові індекси.

Це зростання стало результатом найгострішого за 60 років дефіциту на ринку.