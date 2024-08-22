Сколько зарабатывает Дональд Трамп и какие бизнесы имеет

Трамп получает значительные доходы от гольф-курортов во Флориде, тогда как другие его бизнесы теряют прибыльность. Trump Organization, которая долгое время базировалась в Нью-Йорке, недавно переориентировалась на юго-восток Флориды.

Гольф-бизнесы Трампа

Десять лет назад, до того как Трамп впервые баллотировался на пост президента от Республиканской партии в 2016 году, его гольф-клубы и курорты истощали финансовые ресурсы компании.

Читайте также Темпы восстановления украинского бизнеса существенно замедлились

Основные доходы в нее поступали от недвижимости, согласно анализу судебных и налоговых документов и других финансовых отчетов.

Однако сегодня гольф-клубы и курортный бизнес являются основным источником доходов компании. Они обеспечивают большую часть из примерно 80 миллионов долларов из компаний, которые известны под общим названием Trump Organization.

Интересно! Согласно оценке Reuters, годовой доход этой группы превышает 600 миллионов долларов.

Какова ситуация в Trump Organization

Нынешнее состояние гольф-бизнеса Трампа является положительным моментом в сложный период для Trump Organization. Компания сталкивается с более 530 миллионами долларов судебных решений и начисленных процентов против Трампа, некоторых членов его семьи, занимающих руководящие должности, и его компаний.

Заметьте! Если судебные решения будут выполнены, они превысят сумму наличных, о которой Трамп заявил в марте этого года в социальной сети: "почти пятьсот миллионов долларов".

Доля в Trump Media & Technology Group

Формально, значительная часть богатства Трампа связана с его мажоритарной долей в Trump Media & Technology Group, владельцем социальной сети Truth Social. Акции медиакомпании взлетели благодаря розничным инвесторам, которые восхищаются брендом Трампа и его шансами на выборах в ноябре.

Обратите внимание! После стремительного роста в начале этого года, акции упали более чем вдвое, но компания, в которой Трамп владеет более 50% акций, все еще имеет рыночную капитализацию около 4,5 миллиарда долларов.

На днях эта доля оценивалась примерно в 2,5 миллиарда долларов. Однако, медиакомпания не приносит Трампу доходов, поскольку является отдельной от Trump Organization и в прошлом году понесла убытки в размере 58 миллионов долларов при доходах лишь 4 миллиона.

К слову! Его акции в Trump Media заблокированы корпоративным соглашением до сентября. Если после этого появятся значительные юридические расходы, Трамп может постепенно продавать эти акции, чтобы избежать падения цены, или продать другие активы, например здания.