Самые дорогие бренды мира: какие компании вошли в рейтинг

Visual Capitalist создали визуализацию рейтинга 100 самых дорогих брендов в мире. Исследование показало значительное повышение стоимости брендов, инвестирующих в искусственный интеллект.

Какие бренды попали в топ

Для создания визуализаций использовали данные ежегодного глобального рейтинга от Brand Finance, передает 24 Канал со ссылкой на VisualCapitalist.

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Существенные результаты показал бренд Apple, который достиг значительного роста стоимости в этом году – на 219 миллиардов долларов (74%). Сейчас его стоимость достигла 517 миллиардов долларов США, поэтому компания стала самой дорогой в мире.

Самые дорогие бренды мира / Инфографика Visual Capitalist

Также существенно выросла стоимость компаний, инвестирующих в ИИ. В частности, компания NVIDIA, которая увеличила стоимость бренда на 163% до 44,5 миллиарда долларов, стала самым быстрорастущим брендом в мире.

Microsoft также продемонстрировала стремительные результаты, увеличив свою стоимость на 78% до 340,4 миллиарда долларов.

Самые дорогие бренды мира / Инфографика Visual Capitalist

Deutsche Telekom, чья стоимость бренда выросла на 17% до 73,3 миллиарда долларов, стала самым дорогим телекоммуникационным брендом в мире.

Интересно! Tesla выбыла из ТОП-10, опустившись на 18-е место в рейтинге. Стоимость бренда снизилась на 12% до 58,3 миллиарда долларов. Причиной стало сильное снижение ее позиций на китайском рынке электромобилей, где компания уступила BYD, чей бренд вырос на 20% до 12,1 миллиарда долларов и стал крупнейшим производителем электромобилей в мире.

Самые дорогие бренды в разных странах

Китай занимает второе место по количеству компаний в рейтинге, а самым дорогим брендом является TikTok, оцененный в 84,2 миллиарда долларов. Многие из наиболее ценных китайских брендов сосредоточены преимущественно в финансовом секторе.

Самым дорогим брендом Индии является Tata Group. Этот конгломерат, основан в 1868 году, объединяет 30 компаний в различных секторах, таких как технологии, производство, автомобильная промышленность и сталь. Дочерняя компания Tata Technologies планирует провести IPO в конце 2024 года с оценкой в 2,5 миллиарда долларов.

Немецкий Deutsche Telekom, который обслуживает 245 миллионов клиентов в более чем 50 странах, является самым дорогим брендом в Европе, опередив Verizon и став самым дорогим телекоммуникационным брендом в мире.