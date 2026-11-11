Pepco против Sinsay и "Авроры": где дешевле покупать товары для дома и одежду

Польская сеть Pepco открыла первые три магазина в Киеве и начала знакомить украинских покупателей со своим ассортиментом. Стало известно, что предлагает новый игрок на рынке, как устроен магазин и действительно ли его цены могут составить конкуренцию Sinsay и "Авроре".

Что продают в Pepco и как устроен магазин

В центре внимания – магазин Pepco в Dream Yellow площадью 612 квадратных метров, пишет Retailers.ua.

Пространство организовано просто и функционально: товары расставлены по категориям на белых стеллажах, а тематические зоны дополнены небольшими декоративными композициями. Основной акцент сделан на ассортименте, а не на сложном оформлении интерьера.

Всего в Pepco представлено более 45 товарных групп. Среди них:

Одежда для взрослых и детей; Домашний текстиль и товары для декора; Посуда и кухонные мелочи; Игрушки и канцтовары; Нижнее белье и другие товары для дома.

По первому впечатлению, Pepco – своеобразное сочетание JYSK без мебели, Sinsay, "Авроры" и "Галереи Деко" от "Эпицентра",

– пишет издание.

В то же время есть и неудобство: примерочных в магазине нет. Поэтому одежду придется выбирать без примерки, а перед покупкой стоит уточнить условия возврата конкретного товара.

С кем будет конкурировать Pepco в Украине

Ближайшим конкурентом Pepco по сочетанию одежды и товаров для дома является Sinsay. В категориях домашнего текстиля и декора сеть также пересекается с JYSK, а в посуде и недорогих бытовых товарах – с "Авророй".

В самой Pepco видят возможности даже в нише IKEA: операционный директор компании Марцин Станко говорил, что в ассортименте польской сети есть товары, похожие на предложения шведского ритейлера. Отсутствие IKEA в Украине он называл дополнительной возможностью для развития Pepco.

Однако форматы этих сетей не полностью совпадают:

JYSK предлагает не только декор и текстиль, но и мебель, а также товары для сна;

"Аврора" работает в формате мультимаркета с широким выбором недорогих товаров;

Sinsay сочетает одежду, аксессуары, товары для детей и вещи для дома;

Pepco делает ставку на доступные цены и широкий ассортимент товаров для всей семьи.

Чтобы понять, насколько привлекательно предложение нового игрока, нужно сравнить цены в нескольких категориях, представленных в Pepco, Sinsay и "Авроре".

Цены в Pepco: действительно ли здесь дешевле, чем у конкурентов

Retailers.ua сообщает, что многие ценники в Pepco выглядят привлекательно. Например, чашки стоят от 70 гривен, детские футболки – от 95 гривен, а мягкие игрушки – от 119 гривен. Однако это не означает, что в новой сети можно потратить меньше, чем у конкурентов.

Какие цены в Pepco / инфографика Retailers.ua

Обратите внимание! Цены зафиксированы в начале ноября 2026 года и касаются предложений, которые мы обнаружили во время посещения магазинов. Приведенные диапазоны не охватывают весь ассортимент: в сетях могут быть как более дешевые, так и более дорогие товары. Стоимость также может меняться из-за акций и обновления коллекций.

Также важно учитывать, что речь идет о сравнении товарных категорий, а не идентичных изделий. Материалы, размеры, дизайн и комплектация могут отличаться. Для наборов белья и носков также имеет значение количество изделий в упаковке. По результатам сравнения Pepco не оказалась самой дешевой сетью во всех категориях.