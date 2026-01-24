Украинские бизнес-гиганты: кто входит в число лидеров на рынке

В рейтинг крупнейших частных компаний страны вошли гиганты из разных секторов экономики: от металлургии до агропромышленности, где доходы остаются одними из крупнейших. Поэтому лидером по доходам стала одна из компаний перерабатывающей промышленности.

Какие крупнейшие частные компании в Украине?

По версии Forbes Ukraine, возглавляет рейтинг первых 5 компаний в Украине – Metinvest, металлургический холдинг, сохраняющий ключевую роль в металлургии и добыче железной руды. Его доход в 2024 году составил более 320 миллиардов гривен.

Второе место занимает крупнейшая энергетическая компания страны DTEK, имеющая существенное влияние в секторе производства и распределения энергии. Доход – 245,9 миллиарда гривен. А вот АТБ стал лидером розничной торговли в Украине с доходом в почти 209 миллиардов гривен.

Зато агрохолдинг Kernel стал одним из ведущих в своей отрасли. Компания занимается выращиванием, переработкой и экспортом сельскохозяйственной продукции. Доход составил 158 миллиардов гривен.

Пятерку в рейтинге замыкает Fozzy Group, крупная торговая группа. Она входит в число крупнейших ритейлеров и представлена несколькими розничными брендами. Доход – 143,8 миллиарда гривен.

Интересно! В рейтинге компаний также представлены МХП, OKKO, "Эпицентр", Оптима-фарм, Запорожсталь, Группа Nova, "Аврора", "Киевстар" и многие другие.

Какой сектор больше всего платит налогов в бюджет Украины?

Как сообщила исполняющая обязанности Председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух, в 2025 году более 34% всех налоговых поступлений в бюджет обеспечили промышленность, а также оптовая и розничная торговля.

Наибольшая доля поступлений была из перерабатывающей промышленности, а именно почти 18%. На оптовую и розничную торговлю, а также ремонт автотранспортных средств и мотоциклов пришлось 16,6%.

Государственное управление и оборона, обязательное соцстрахование также имели существенный вклад – 12,4%. Меньший процент составил с финансовой и страховой деятельности – 8,4%.

Интересно! По сравнению с 2024 годом, в 2025 году перерабатывающая промышленность уплатила налогов на 70,2 миллиарда гривен больше, а оптовая/розничная торговля и ремонт автотранспорта – больше на 67,6 миллиарда гривен.

