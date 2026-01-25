Трудовые права в 2026 году: что предусматривает закон и какие исключения для работников-доноров

В 2026 году для всех работников в Украине действуют базовые трудовые гарантии, в частности право на оплачиваемый отпуск, больничные и сохранение заработка. Отдельно закон предусматривает социальные гарантии для работников-доноров, которые сдают кровь.

Какие права имеют работники-доноры?

В день дотации крови, если она происходит в рабочий день, то работника должны освободить от работы с сохранением среднего заработка, говорится в статье 124 Кодекса законов о труде, передает 7eminar.

А к каждому дню дотации предоставляется еще дополнительный день отдыха, за который также должен сохраняться заработок. Кстати, этот день отдыха можно присоединить к ежегодному отпуску, если работник так пожелает.

Кроме того, работники имели еще льготу на оплату больничных в размере 100% независимо от страхового стажа.

Впрочем, с 25 января она утратила силу, а потому после этой даты оплата больничных будет осуществляться на общих основаниях в зависимости от страхового стажа.

Обратите внимание! Средний заработок остается только в те дни, которые выпадают в рабочие. Кроме того, день отдыха после дотации крови предоставляется только в случае, если он является рабочим для работника. То есть в выходные дни право на дополнительные дни отдыха не предоставляются.

Какие документы нужно предоставить, чтобы получить гарантии:

Заявление, которое надо подать не позднее, чем за один рабочий день до дотации.

Работник должен предоставить справку о прохождении медобследования и донации крови. От формы справки зависит оплачивается день отдыха, или нет.

Какие общие трудовые гарантии имеют работники?

Ежегодный отпуск

Для работников предусмотрено гарантированное право на ежегодный оплачиваемый отпуск (минимум 24 календарных дня после 6 месяцев работы), пишет CMS Law.

Для работников с вредными условиями труда, лиц с инвалидностью и т.д. – отдельные расширенные сроки отпусков.

Больничные

Для застрахованных лиц, которые за 12 месяцев перед тем, как наступил страховой случай, приобрели стаж не менее, чем 6 месяцев, максимальный размер больничных за 1 календарный день составляет 284,07 гривны. Если это декретные, то сумма составляет 568,13 гривны, отмечают в ПФУ.

Заработная плата

Базовой суммой, которую работодатель должен платить наемному работнику за полный рабочий день составляет 8 647 гривен. Норма является обязательной и применяется для всех сфер.

