Трудовые права в 2026 году: что предусматривает закон и какие исключения для работников-доноров
- В 2026 году работники-доноры в Украине имеют право на освобождение от работы в день дотации крови с сохранением среднего заработка и дополнительный день отдыха, который можно присоединить к отпуску.
- После 25 января больничные оплачивается на общих основаниях в зависимости от страхового стажа, а базовая зарплата составляет 8 647 гривен в месяц за полный рабочий день.
В 2026 году для всех работников в Украине действуют базовые трудовые гарантии, в частности право на оплачиваемый отпуск, больничные и сохранение заработка. Отдельно закон предусматривает социальные гарантии для работников-доноров, которые сдают кровь.
Какие права имеют работники-доноры?
В день дотации крови, если она происходит в рабочий день, то работника должны освободить от работы с сохранением среднего заработка, говорится в статье 124 Кодекса законов о труде, передает 7eminar.
А к каждому дню дотации предоставляется еще дополнительный день отдыха, за который также должен сохраняться заработок. Кстати, этот день отдыха можно присоединить к ежегодному отпуску, если работник так пожелает.
Кроме того, работники имели еще льготу на оплату больничных в размере 100% независимо от страхового стажа.
Впрочем, с 25 января она утратила силу, а потому после этой даты оплата больничных будет осуществляться на общих основаниях в зависимости от страхового стажа.
Обратите внимание! Средний заработок остается только в те дни, которые выпадают в рабочие. Кроме того, день отдыха после дотации крови предоставляется только в случае, если он является рабочим для работника. То есть в выходные дни право на дополнительные дни отдыха не предоставляются.
Какие документы нужно предоставить, чтобы получить гарантии:
- Заявление, которое надо подать не позднее, чем за один рабочий день до дотации.
- Работник должен предоставить справку о прохождении медобследования и донации крови. От формы справки зависит оплачивается день отдыха, или нет.
Какие общие трудовые гарантии имеют работники?
- Ежегодный отпуск
Для работников предусмотрено гарантированное право на ежегодный оплачиваемый отпуск (минимум 24 календарных дня после 6 месяцев работы), пишет CMS Law.
Для работников с вредными условиями труда, лиц с инвалидностью и т.д. – отдельные расширенные сроки отпусков.
- Больничные
Для застрахованных лиц, которые за 12 месяцев перед тем, как наступил страховой случай, приобрели стаж не менее, чем 6 месяцев, максимальный размер больничных за 1 календарный день составляет 284,07 гривны. Если это декретные, то сумма составляет 568,13 гривны, отмечают в ПФУ.
- Заработная плата
Базовой суммой, которую работодатель должен платить наемному работнику за полный рабочий день составляет 8 647 гривен. Норма является обязательной и применяется для всех сфер.
Как для украинцев может измениться поиск работы?
Поиск работы теперь может быть через Дію и ЦНАП. Такой проект должен уменьшить бюрократию и ускорить процесс трудоустройства. Таким образом, вакансии, подбор персонала и оформления трудовых процедур будут доступны онлайн без необходимости посещать государственные учреждения.
Этот проект проходить в 3 этапа: систему "Горизонт" объединят с Дией, затем запустят соответствующие услуги в Дии, и на финальном этапе – в ЦНАПах.
Кроме просмотра и поиска вакансий можно будет также получать помощь службы занятости, оформлять статус безработного и другие связанные услуги.