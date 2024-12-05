КРАИЛ ликвидируют: как Верховная Рада планирует регулировать игорный рынок

Уже вскоре на игорном рынке начнут действовать новые правила. Депутаты намерены сделать регулирование куда более жестким.

Новый закон

Верховная Рада проголосовала за законопроект №9256-д. Он касается усиления контроля за игорным рынком, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.

Читайте также В действие вступил закон об "историческом" повышении налогов: к чему готовиться украинцам

Рада одобрила ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Вместо нее до 1 апреля следующего года должны создать другой орган. Также власть должна назначить министерство, которое будет формировать политику в этой сфере,

– сообщил нардеп.

Но это не единственное нововведение, которое предлагает новый закон.

Что ждет рынок азартных игр

Прежде всего предполагается внедрение механизма, который будет ограничивать доступ к нелегальным веб-сайтам и приложений с азартными играми. Это позволит эффективнее бороться с теневым сегментом этой индустрии.

Второе нововведение касается рекламы игорного бизнеса. Планируется ее полный запрет, исключением будет только в ночное время на телевидении и радио, а также на веб-ресурсах, которые имеют ограничения доступа для лиц моложе 21 года.

Особое внимание уделено вопросам участия в рекламе. Военнослужащим, волонтерам и известным людям будет запрещено появляться в рекламных материалах игорного бизнеса.

Также планируется запретить выдачу лицензий компаниям, владельцы или должностные лица которых имеют налоговые долги или задолженности по уплате лицензионных сборов. Отдельно предусмотрено ограничение на спонсорство от игорного бизнеса. Оно будет разрешено только в спортивной сфере.

Кроме того, законопроект приравнивает лотереи к игорному бизнесу со многими соответствующими ограничениями. Это касается требований к репутации компаний, отсутствия долгов и связей со страной-агрессором. Также в новом законе предусмотрели разрешение на организацию азартных игр иностранцам.

Также депутаты предложили установить лимиты на расходы и время, проведенное в азартных играх, чтобы предотвратить лудоманию.