Новий закон

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №9256-д. Він стосується посилення контролю за гральним ринком, розповідає 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.

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Рада схвалила ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Замість неї до 1 квітня наступного року мають створити інший орган. Також влада має призначити міністерство, яке формуватиме політику в цій сфері,

– повідомив нардеп.

Та це не єдине нововведення, яке пропонує новий закон.

Що чекає на ринок азартних ігор

Насамперед передбачається впровадження механізму, який обмежуватиме доступ до нелегальних вебсайтів та застосунків з азартними іграми. Це дозволить ефективніше боротися з тіньовим сегментом цієї індустрії.

Друге нововведення стосується реклами грального бізнесу. Планується її повна заборона, винятком буде лише в нічний час на телебаченні та радіо, а також на вебресурсах, які мають обмеження доступу для осіб молодше 21 року.

Особливу увагу приділено питанням участі у рекламі. Військовослужбовцям, волонтерам та відомим людям буде заборонено з'являтися у промоційних матеріалах грального бізнесу.

Також планується заборонити видачу ліцензій компаніям, власники чи посадовці яких мають податкові борги або заборгованості зі сплати ліцензійних зборів. Окремо передбачено обмеження на спонсорство від грального бізнесу. Воно буде дозволено лише у спортивній сфері.

Крім того, законопроєкт прирівнює лотереї до грального бізнесу з багатьма відповідними обмеженнями. Це стосується вимог до репутації компаній, відсутності боргів та зв’язків із країною-агресором. Також у новому законі передбачили дозвіл на організацію азартних ігор іноземцям.

Також депутати запропонували встановити ліміти на витрати та час, проведений в азартних іграх, щоб запобігти лудоманії.