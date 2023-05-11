От косметики до нефти: НАПК внес 25 международных компаний в список спонсоров войны - список

Некоторые крупные международные бизнесы решили продолжать работать в России, несмотря на войну. НАПК обнародовал список компаний, от которых украинцам лучше отказаться.

Как сообщили в НАПК, 25 крупных компаний находятся в списке спонсоров войны против Украины. Направления этих бизнесов многообразны: от нефтеперевозчиков до банков и производителей косметики.

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Как компании помогают России в войне против Украины

Как бы ни оправдывались бренды и корпорации о работе в России, они косвенно помогают оккупантам в войне против Украины. Первый путь, по которому они это делают – уплата налогов, на которые удерживается российская армия.

Также не стоит забывать, что согласно законодательству оккупантов, такие компании должны помогать в призыве работников и в целом помогать процессу мобилизации. Кроме того, в большинстве своем российскими подразделениями этих компаний руководят люди, публично поддерживающие войну против Украины.

Россия целенаправленно превращает международный бизнес в соучастника войны. Каждый бренд, работающий в России, становится соучастником военных преступлений.

Как НАПК борется с этими компаниями

Все компании, которые попадают в список НАПК, автоматически попадают в базу World-Check, известную на весь мир. Этой базой пользуются инвесторы, финансовые регуляторы и т.д. Соответственно каждый будет видеть, что сотрудничество с этими компаниями несет большие репутационные и финансовые риски.

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