От косметики до нефти: НАПК внес 25 международных компаний в список спонсоров войны - список

11 мая 2023, 13:31
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Источник:

НАЗК

Некоторые крупные международные бизнесы решили продолжать работать в России, несмотря на войну. НАПК обнародовал список компаний, от которых украинцам лучше отказаться.

Как сообщили в НАПК, 25 крупных компаний находятся в списке спонсоров войны против Украины. Направления этих бизнесов многообразны: от нефтеперевозчиков до банков и производителей косметики.

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Как компании помогают России в войне против Украины

Как бы ни оправдывались бренды и корпорации о работе в России, они косвенно помогают оккупантам в войне против Украины. Первый путь, по которому они это делают – уплата налогов, на которые удерживается российская армия.

Также не стоит забывать, что согласно законодательству оккупантов, такие компании должны помогать в призыве работников и в целом помогать процессу мобилизации. Кроме того, в большинстве своем российскими подразделениями этих компаний руководят люди, публично поддерживающие войну против Украины.

Россия целенаправленно превращает международный бизнес в соучастника войны. Каждый бренд, работающий в России, становится соучастником военных преступлений.

Как НАПК борется с этими компаниями

Все компании, которые попадают в список НАПК, автоматически попадают в базу World-Check, известную на весь мир. Этой базой пользуются инвесторы, финансовые регуляторы и т.д. Соответственно каждый будет видеть, что сотрудничество с этими компаниями несет большие репутационные и финансовые риски.

Какие крупные компании до сих пор работают в России

  • ТМС Танкерс Лтд.
  • Минерва Марин
  • Тенамарис Шипс Менеджмент Инк.
  • Дельта Танкерс Лтд.
  • Дайнаком Танкерс Менеджмент Лтд.
  • Леруа Мерлен
  • ОупенУей Групп
  • Даніелі
  • Монди Групп
  • Екассир
  • Либерийский международный судновой и корпоративный реестр
  • Бондюэль
  • ПРОКТЕР ЭНД ГЕМБЛ
  • КОМНАВ ТЕХНОЛОДЖИ ЛТД.
  • Aшан
  • Метро
  • Буцци Уничем
  • Райффайзен Банк
  • Ив Роше
  • Китайская государственная строительная инженерная корпорация
  • СЛБ (бывшая Шлюмберже)
  • Сяоми Корпорейшн
  • Пенинсула Петролеум Лтд
  • Грейт Уолл Мотор
  • ОТП Банк

 

 

Автор: Ярослав Сиваківський