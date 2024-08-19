Все решено: каких украинских бизнесменов освобождают от ряда налогов

Бизнесмены, которые продолжают работать в Харькове, будут освобождены от ряда налогов. Такое решение приняли на заседании Харьковского городского совета.

О каких налогах идет речь в принятом решении

Харьковских предпринимателей освобождают от уплаты налогов на землю и недвижимость. Также местные бизнесмены смогут не платить единый налог, действующий для ФЛП 4 группы.

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Игорь Терехов Городской голова Харькова Харьков, вероятно, единственный город в Украине, а возможно, и в мире, который пошел на такой смелый шаг ради поддержки предпринимательской сферы, даже ценой потерь значительных поступлений в городской бюджет. Ведь мы понимаем, насколько важны эти льготы в условиях войны.

Терехов подчеркнул, что "сэкономленные" деньги владельцы бизнеса смогут инвестировать в развитие собственного дела. Решение горсовета начинает действовать с сегодняшнего дня.

Обратите внимание! Решение об отмене налогов будет действовать до конца нынешнего года.