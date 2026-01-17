Налоги за январь: какими будут основные изменения и суммы

Из-за роста размера прожиточного минимума и минимальной заработной платы с нового года меняются суммы уплаты и единого налога, военного сбора и единого социального взноса, которые зависят от установленных показателей.

Какими будут налоги в январе 2026 года?

Максимальный ежемесячный размер единого налога для ФЛП 1 группы увеличится до 332,80 гривны с 302,80 гривны, а для ФЛП 2 группы – до 1 729,40 гривны с 1 600 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Напоминаем, что ЕН для ФЛП 1 группы составляет 10% от прожиточного минимума для трудоспособных, который увеличился с 3 028 гривен до 3 328 гривен с 1 января 2026 года. А для ФЛП 2 группы – 20% от минимальной заработной платы, которая выросла с 8 000 гривен до 8 647 гривен.

Единый налог для ФЛП 3 группы составляет 5% от дохода (без НДС), или 3% от дохода (с НДС). А военный сбор – 1% от дохода.

Зато военный сбор для физических лиц-предпринимателей 1,2 и 4 групп возрастет с 800 гривен до 864,70 гривны. Дело в том, что для этих групп сбор составляет 10% от минимальной заработной платы.

Что будет с ЕСВ в новом году: из-за того, что минимальный единый соцвзнос составляет 22% от минимальной заработной платы, в 2026 году вместо 1 760 гривен все группы ФЛП будут платить 1902,34 гривны.

Как меняется порядок представления налоговых расчетов?

Для ФЛП с 1 января 2026 года изменился порядок представления налогового расчета. Это касается тех предпринимателей, выступающих налоговыми агентами, и тех, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, отмечается в ГНС.

То есть ФЛП-налоговые агенты и лица, которые работают самостоятельно, должны готовить и подавать расчет налогов на доход, удержанные налоги и начисленный единый социальный взнос в соответствии с квартальными сроками отчетности.

Это означает, что вместо ежемесячного представления расчетов, он будет подаваться 1 раз за 3 месяца с распределением показателей по каждому месяцу квартала.

