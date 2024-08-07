Какая зарплата будет у специалистов по сопровождению ветеранов

Правительство приняло постановление об утверждении деятельности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Был определен и размер заработной платы таких работников.

Кто может стать таким специалистом

Такими специалистами могут стать граждане Украины, которые имеют высшее образование (то есть не ниже чем бакалавр). При этом, их специальность должна принадлежать к определенному перечню.

Читайте также Все ради инвестиций: иностранный бизнес может строить в Украине по упрощенной процедуре

Речь идет о таких отраслях:

образование;

публичное управление и администрирование;

социальная работа;

социальная наука;

здравоохранение.

Кроме основной зарплаты, специалисты будут получать надбавки за особый характер работы в размере 50% должностного оклада. Размер надбавки будет зависеть от нагрузки, качества предоставляемых услуг и отсутствия жалоб и будет устанавливаться руководителем учреждения,

– говорится в сообщении Кабмина.

Чем будут заниматься такие специалисты

Первые специалисты такого рода начнут работать уже осенью. Основные обязанности этих работников:

сопровождение ветеранов;

помощь ветеранам в получении определенного статуса;

помощь ветеранам в получении определенных услуг (например, реабилитации, трудоустройстве).

С кем будут работать указанные специалисты: