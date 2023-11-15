Оптимизм еще есть, но больше не растет: как бизнес оценивает ближайшие перспективы в Украине

Украинские предприниматели продолжают делать все возможное для восстановления экономики. Они верят, что дела будут налаживаться, но очень аккуратны с прогнозами на будущее.

Сохранение оптимизма, но без роста

Институт экономических исследований и политических консультаций провел опрос среди украинских предпринимателей. Как показали результаты, бизнес продолжает верить в перспективы, но процент оптимистов больше не растет.

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В основном опасения предпринимателей в ближайшем будущем касаются возможных мощных атак россиян на инфраструктуру. В частности, о них говорят уже давно и их вероятность очень высока, поэтому бизнес не спешит делать оптимистичные прогнозы.

Вместе с тем более 40% респондентов сообщили, что будут расширять производство в ближайшие 3 – 4 месяца. Что касается сокращений, то здесь показатель значительно ниже – всего 5%.

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Также за последний месяц возросла доля предприятий, работающих на полную мощность (свыше 75%) – с 55% до 59%. Вместе с тем показатель возобновления деловой активности продолжает демонстрировать снижение – с 35% до 31%.

Что касается препятствий для ведения бизнеса, то предприниматели выбрали следующие факторы: