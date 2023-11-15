Збереження оптимізму, але без зростання

Інститут економічних досліджень і політичних консультацій провів опитування серед українських підприємців. Як показали результати, бізнес продовжує вірити у перспективи, але відсоток оптимістів більше не зростає.

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Здебільшого побоювання підприємців щодо найближчого майбутнього стосуються можливих потужних атак росіян на інфраструктуру. Зокрема, про них говорять вже давно і їхня ймовірність вкрай висока, тому бізнес не поспішає робити оптимістичні прогнози.

Разом із тим, понад 40% респондентів повідомили, що будуть розширювати виробництво у найближчі 3 – 4 місяці. Що стосується скорочень, то тут показник значно нижчий – лише 5%.

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Також впродовж останнього місяця зросла частка підприємств, які працюють на повну потужність (понад 75%) – з 55% до 59%. Разом з тим, показник відновлення ділової активності продовжує демонструвати зниження – з 35% до 31%.

Що стосується перешкод для ведення бізнесу, то підприємці обрали такі фактори: