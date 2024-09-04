Самые "грязные" предприятия Украины: Минприроды показало рейтинг бизнесов по вредным выбросам
Источник:Минприроды
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины показало отчет загрязнителей за 2023 год. Более половины в 20 самых высоких позициях рейтинга – тепловые электростанции.
Крупнейшие загрязнители окружающей среды
Минприроды в своем отчете привело перечень 20 крупнейших предприятий, которые загрязняют окружающую среду. Лидером стала Запорожсталь – 6,39 миллиона тонн выбросов в год.
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Также в тройку крупнейших загрязнителей вошли Камет-Сталь и АрселорМиттал из Кривого Рога.
Наибольшая доля в рейтинге у ТЭС
Интересно, что 10 из 20 позиций в рейтинге занимают теплоэлектростанции. В частности, речь идет о:
- Бурштынской;
- Криворожской;
- Ладыжинской;
- Трипольской;
- Кураховской;
- Приднепровской;
- Змиевскую;
- Киевские ТЭЦ.
Загрязнителем называют любой природный или антропогенный агент, который из-за работы предприятий попал в окружающую среду в количествах, превышающих фоновые значения.