Вряд ли найдется предприниматель, которому не известно имя Уоррена Баффета. Миллиардер рассказал много секретов своего успеха, однако начинать советует с двух, которые, по его мнению, являются ключевыми.

Уоррена Баффета считают настоящим гуру в мире бизнеса и финансов. Он начал заниматься инвестициями с самого детства, достиг высоких вершин, однако никогда не гнался за атрибутами успеха, рассказывает 24 Канал.

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По его мнению, окружать себя роскошью – это лишнее, и стоит окружать себя теми вещами, которые действительно любишь. Он это подчеркивает собственным примером, живя в приобретенном за 31 500 долларов в 1957 году доме, имея на счетах миллиарды долларов.

Ваша жизнь должна быть такой же простой, как вы,

– советует миллиардер.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Он убежден, что простая жизнь – это эскалатор к финансовой свободе, который постоянно движется вверх, а вот погоня за ненужными атрибутами ни к чему хорошему не приведет.

Также миллиардер советует найти свою страсть, дело жизни, для которого вы готовы отдать всю свою энергию и вдохновение. Именно она является фундаментом для будущего успеха, и построить его на чем-то другом просто не получится. Даже когда речь идет о большой финансовой выгоде, без страсти на длинную дистанцию вас просто не хватит.