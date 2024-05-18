Страсть и простая жизнь: Уоррен Баффет объяснил, какие принципы позволили ему покорить вершины
Вряд ли найдется предприниматель, которому не известно имя Уоррена Баффета. Миллиардер рассказал много секретов своего успеха, однако начинать советует с двух, которые, по его мнению, являются ключевыми.
Уоррена Баффета считают настоящим гуру в мире бизнеса и финансов. Он начал заниматься инвестициями с самого детства, достиг высоких вершин, однако никогда не гнался за атрибутами успеха, рассказывает 24 Канал.
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По его мнению, окружать себя роскошью – это лишнее, и стоит окружать себя теми вещами, которые действительно любишь. Он это подчеркивает собственным примером, живя в приобретенном за 31 500 долларов в 1957 году доме, имея на счетах миллиарды долларов.
Ваша жизнь должна быть такой же простой, как вы,
– советует миллиардер.
Он убежден, что простая жизнь – это эскалатор к финансовой свободе, который постоянно движется вверх, а вот погоня за ненужными атрибутами ни к чему хорошему не приведет.
Также миллиардер советует найти свою страсть, дело жизни, для которого вы готовы отдать всю свою энергию и вдохновение. Именно она является фундаментом для будущего успеха, и построить его на чем-то другом просто не получится. Даже когда речь идет о большой финансовой выгоде, без страсти на длинную дистанцию вас просто не хватит.