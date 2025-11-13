Укр Рус
13 ноября, 16:10
4

Перечень вас удивит: 16 профессий, которые исчезнут до 2030 года

Альбина Ковпак
Основні тези
  • К 2030 году 41% компаний в мире планируют сократить персонал из-за автоматизации задач с помощью искусственного интеллекта, в частности в почтовых службах, среди исполнительных секретарей и специалистов по расчету зарплаты.
  • На рынке труда будут цениться работники с хорошими техническими навыками, креативностью, стрессоустойчивостью, организованностью и мобильностью.

В будущем могут исчезнуть некоторые профессии, требующие применения физической силы, вычисления или обработки данных. Их вытеснит искусственный интеллект.

Какие профессии исчезнут в будущем?

В ближайшие годы спросом будут пользоваться работники, которые хорошо владеют технологиями и смогут креативить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Запорожский областной центр занятости.

Не менее важным будет и стрессоустойчивость, высокая организованность и мобильность, поскольку вполне вероятно, что удаленная работа с гибким графиком и возможностью работать из любой точки останутся с нами надолго. Итак, исчезнуть могут такие профессии:

  1. Грузчик
  2. Бухгалтер
  3. Экономист
  4. Разнорабочий
  5. Упаковщик
  6. Торговый работник
  7. Водитель
  8. Финансовый аудитор
  9. Юридический консультант
  10. Специалисты по вводу данных
  11. Секретарь
  12. Работник почтовой службы
  13. Кассир
  14. Билетный контролер
  15. Работник полиграфии
  16. Телемаркетолог

Как ИИ повлияет на рынок труда?

К 2030 году 41% компаний в мире планируют сократить персонал из-за автоматизации задач с помощью искусственного интеллекта, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Впрочем, в отличие от отчета 2023 года, в этом году WEF не утверждает, что ИИ "положительно скажется" на количество рабочих мест.

Работодатели прогнозируют, что в ближайшие годы наибольшее сокращение ожидает на работников почтовых служб, исполнительных секретарей и специалистов по расчету зарплаты, что объясняется как развитием ИИ, так и другими тенденциями.

Также в зоне риска автоматизации находятся графические дизайнеры и юрисконсульты.

Какова ситуация на рынке труда в Украине?

  • Украина сталкивается с дефицитом рабочей силы из-за демографического кризиса, поэтому рассматривает возможность привлечения трудовых мигрантов. Для привлечения мигрантов нужны прозрачные условия трудоустройства и конкурентная заработная плата, особенно в строительной отрасли.

  • Средние зарплаты рабочих профессий в Украине выросли на 50-100% с 2022 по 2025 год. Самый высокий спрос на каменщиков, штукатуров и сантехников, зарплаты которых значительно выросли по сравнению с 2022 годом.

  • Больше всего вакансий в Украине размещено для подсобников, водителей и продавцов, причем количество кандидатов превышает количество вакансий. Профессии, такие как заведующий оранжереи и математик, появляются на рынке труда очень редко.

  • После разрешения на выезд для мужчин 18 – 22 лет, количество молодых соискателей работы немного уменьшилось, но это не связано напрямую с выездом за границу. Однако бизнес теряет персонал из-за выезда молодежи, и некоторые компании начали искать работников за рубежом, чаще всего из Индии, Бангладеша, Пакистана и Шри-Ланки.