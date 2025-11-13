Перечень вас удивит: 16 профессий, которые исчезнут до 2030 года

В будущем могут исчезнуть некоторые профессии, требующие применения физической силы, вычисления или обработки данных. Их вытеснит искусственный интеллект.

Какие профессии исчезнут в будущем?

В ближайшие годы спросом будут пользоваться работники, которые хорошо владеют технологиями и смогут креативить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Запорожский областной центр занятости.

Не менее важным будет и стрессоустойчивость, высокая организованность и мобильность, поскольку вполне вероятно, что удаленная работа с гибким графиком и возможностью работать из любой точки останутся с нами надолго. Итак, исчезнуть могут такие профессии:

Грузчик Бухгалтер Экономист Разнорабочий Упаковщик Торговый работник Водитель Финансовый аудитор Юридический консультант Специалисты по вводу данных Секретарь Работник почтовой службы Кассир Билетный контролер Работник полиграфии Телемаркетолог

Как ИИ повлияет на рынок труда?

К 2030 году 41% компаний в мире планируют сократить персонал из-за автоматизации задач с помощью искусственного интеллекта, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Впрочем, в отличие от отчета 2023 года, в этом году WEF не утверждает, что ИИ "положительно скажется" на количество рабочих мест.

Работодатели прогнозируют, что в ближайшие годы наибольшее сокращение ожидает на работников почтовых служб, исполнительных секретарей и специалистов по расчету зарплаты, что объясняется как развитием ИИ, так и другими тенденциями.

Также в зоне риска автоматизации находятся графические дизайнеры и юрисконсульты.

Какова ситуация на рынке труда в Украине?