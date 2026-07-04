10 самых востребованных профессий в Украине: кто действительно нужен бизнесу

На украинском рынке труда представлено более 9 000 профессий, однако реальный спрос со стороны работодателей сосредоточен вокруг гораздо более узкого перечня специальностей. Десять отдельных должностей определяют современный рынок труда, поскольку именно они сейчас наиболее востребованы.

Какие профессии наиболее востребованы

Фактически это те профессии, которые обеспечивают повседневную работу торговли, логистики, сферы услуг, производства и административного сектора, пишет Work.ua.

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1. Продавец-консультант

Специалист, который консультирует покупателей, помогает с выбором товара, отвечает за выкладку, кассовые операции и продажи в торговой точке.

Зарплата: 23 500 гривен – ниже средней

Кто нанимает: ритейл, оптовые компании, бренды одежды, HoReCa, автобизнес

Конкуренция: средняя

Удаленно: нет

Без опыта: да, в 4 из 5 вакансий

Навыки: выкладка товара, инвентаризация, продажи, работа с клиентами.

2. Менеджер по продажам

Специалист, который находит клиентов, ведет переговоры и сопровождает продажу товаров или услуг.

Зарплата: 37 500 гривен – выше средней

Кто нанимает: торговые сети, автобизнес, легкая промышленность

Конкуренция: высокая

Удаленно: редко, 1 из 5 вакансий

Без опыта: в 1 из 3 вакансий

Навыки: переговоры, CRM, работа с клиентами, продажи, отчетность

3. Водитель

Отвечает за перевозку людей или грузов и их безопасную доставку.

Зарплата: 37 500 гривен

Кто нанимает: логистика, ритейл, Силы обороны, производство

Конкуренция: низкая

Удаленно: нет

Без опыта: да, в каждой третьей вакансии

Навыки: вождение автомобиля (B, C, CE), экспедирование, документация

4. Кладовщик

Работник склада, занимающийся учетом, приемом и выдачей товаров.

Зарплата: 28 800 гривен

Кто нанимает: логистика, ритейл, производство

Конкуренция: средняя

Удаленно: нет

Без опыта: да, в 2 из 3 вакансий

Навыки: складские процессы, инвентаризация, логистика, ПК

5. Повар

Готовит блюда по технологическим картам и отвечает за качество кухни.

Зарплата: 32 000 гривен

Кто нанимает: HoReCa, пищевое производство, ритейл, Силы обороны

Конкуренция: очень низкая

Удаленно: нет

Без опыта: да, в половине вакансий

Навыки: приготовление блюд, ДСанПиН, организация работы кухни

6. Кассир

Проводит расчеты с клиентами, работает с наличными и терминалами.

Зарплата: 22 800 гивен

Кто нанимает: ритейл, банки, HoReCa

Конкуренция: средняя

Удаленно: нет

Без опыта: да, в 3 из 4 вакансий

Навыки: кассовая дисциплина, учет, работа с клиентами

7. Бухгалтер

Ведет финансовый учет, отчетность и налоговую документацию.

Зарплата: 30 000 гривен

Кто нанимает: бизнес, аудиторские компании, производство

Конкуренция: средняя

Удаленно: крайне редко, лишь 5% профессий

Без опыта: сложно, только 1 из 10 вакансий

Навыки: налоги, отчетность, Excel, бухгалтерские системы

8. Грузчик

Занимается погрузкой и разгрузкой товаров.

Зарплата: 27 500 гривен

Кто нанимает: логистика, производство, ритейл

Конкуренция: очень низкая

Удаленно: нет

Без опыта: да, в 8 из 10 вакансий

Навыки: физическая работа, склад, упаковка, логистика

9. Менеджер по работе с клиентами

Сопровождает клиентов после продажи и обеспечивает сервисное обслуживание.

Зарплата: 33 900 гривен

Кто нанимает: банки, IT, маркетинг, ритейл

Конкуренция: высокая

Удаленно: редко, 1 из 5 вакансий

Без опыта: да, в половине вакансий

Навыки: CRM, коммуникация, поддержка клиентов

10. Администратор

Организует работу заведения или офиса, координирует процессы.

Зарплата: 25 000 гривен

Кто нанимает: HoReCa, салоны, медицина, образование

Удаленно: нет

Без опыта: да, в трети вакансий

Навыки: документооборот, коммуникация, организация работы

Итак, наибольший спрос в Украине стабильно приходится на массовые профессии, не требующие длительного обучения или узкой специализации.

К слову, нехватка работников в Украине бьет рекорды, ведь почти 70% предприятий называют это главной проблемой для работы. Сейчас работодатели больше всего ищут швей, трактористов, водителей, учителей и т. д. А для решения этой проблемы можно прибегнуть к привлечению иностранных работников.

Вместе с тем украинцы довольно резко реагируют на идею привлечения трудовых мигрантов, объясняя это тем, что иностранцы отнимут работу. Однако если сравнить 2021 и 2025 годы, то до полномасштабного вторжения разрешений на работу для иностранцев в Украине было оформлено более 21 тысячи, а в прошлом году эта цифра составила всего 9,6 тысячи.