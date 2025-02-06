В каких сферах бешеная конкуренция и что происходит на рынке труда
Рынок труда 2025 года стартовал активно: в январе количество вакансий выросло до 94 985. Это на 7% больше по сравнению с декабрем прошлого года.
Какие профессии востребованы
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные анализа, которое проводила платформа для трудоустройства Work.ua.
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- Наибольший спрос наблюдается в бьюти-сфересреди наиболее востребованных специалистов – массажисты, специалисты по лазерной эпиляции, парикмахеры и мастера маникюра.
Несмотря на дефицит кадров, работодатели продолжают ставить требования к кандидатам: на 10% больше вакансий в январе требовали опыта работы.
- Также увеличилось количество предложений для ветеранов: таких вакансий стало на 17% больше, всего их насчитывается 3742.
- В течение 14 месяцев растет спрос на вакансии в Силах обороны: в январе было опубликовано 8147 таких предложений, что на 7% больше, чем в декабре.
В начале года также наблюдается высокий интерес среди кандидатов: в январе было подано почти 1,5 миллиона отзывов на вакансии, что на 39% больше, чем в декабре,
– говорится в анализе.
Дистанционка – приоритет кандидатов
Запрос на дистанционную работу значительно вырос: конкуренция за такие вакансии в январе увеличилась почти на 50%.
Интересно, что наибольшее количество откликов в январе получили не IT-профессии, как обычно, а вакансии для direct-менеджеров и специалистов чата.
По зарплатам, то в январе медиана осталась на уровне 24 000 гривен.