Які професії затребувані

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані аналізу, яке проводила платформа для працевлаштування Work.ua.

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Найбільший попит спостерігається у б'юті-сфері: серед найбільш затребуваних спеціалістів – масажисти, фахівці з лазерної епіляції, перукарі та майстри манікюру.

Попри дефіцит кадрів, роботодавці продовжують ставити вимоги до кандидатів: на 10% більше вакансій в січні потребували досвіду роботи.

Також збільшилася кількість пропозицій для ветеранів: таких вакансій стало на 17% більше, загалом їх налічується 3742.

таких вакансій стало на 17% більше, загалом їх налічується 3742. Протягом 14 місяців зростає попит на вакансії в Силах оборони: в січні було опубліковано 8147 таких пропозицій, що на 7% більше, ніж у грудні.

На початку року також спостерігається високий інтерес серед кандидатів: у січні було подано майже 1,5 мільйона відгуків на вакансії, що на 39% більше, ніж у грудні,

– ідеться в аналізі.

Дистанційка – пріоритет кандидатів

Запит на дистанційну роботу значно зріс: конкуренція за такі вакансії у січні збільшилася майже на 50%.

Цікаво, що найбільшу кількість відгуків у січні отримали не IT-професії, як зазвичай, а вакансії для direct-менеджерів та спеціалістів чату.

Щодо зарплат, то в січні медіана залишилась на рівні 24 000 гривень.