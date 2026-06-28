ИИ уже "охотится" на этих людей: компания Anthropic составила рейтинг наиболее уязвимых профессий

Компания Anthropic, известная как разработчик искусственного интеллекта Claude, представила новый инструмент для оценки влияния ИИ на рынок труда. Новый показатель получил название "наблюдаемая экспозиция".

Какие профессии заменит ИИ

Рейтинг призван показать, какие профессии уже сейчас в наибольшей степени подвержены автоматизации и находятся под угрозой из-за ИИ, пишет Anthropic.

Смотрите также: Владелец TikTok вкладывает 20 миллиардов долларов в ИИ: что из этого получится

По результатам исследования, самый высокий уровень "подверженности" получили профессии, значительная часть задач в которых уже сегодня может быть автоматизирована или существенно ускорена с помощью ИИ. Лидером рейтинга стали программисты — их показатель составляет 74,5%.

В десятку наиболее уязвимых профессий также вошли:

специалисты службы поддержки клиентов – 70,1%;

операторы ввода данных – 67,1%;

специалисты по ведению медицинской документации – 66,7%;

маркетологи и аналитики рынка – 64,8%;

менеджеры по продажам – 62,8%;

финансовые и инвестиционные аналитики – 57,2%;

тестировщики программного обеспечения – 51,9%;

специалисты по кибербезопасности – 48,6%;

специалисты по технической поддержке пользователей – 46,8%.

В исследовании поясняется, что этот показатель отражает долю рабочего времени и профессиональных задач, которые уже сегодня могут выполняться с помощью искусственного интеллекта или значительно ускоряться благодаря его использованию.

Таким образом, исследование Anthropic показывает, что наибольшее влияние искусственного интеллекта сегодня ощущают не рабочие профессии, а именно офисные специальности, связанные с обработкой информации, аналитикой и работой за компьютером. Однако говорить о массовой безработице из-за ИИ пока рано.

К слову, недавно Anthropic представила масштабную программу подготовки к возможным последствиям развития искусственного интеллекта для рынка труда. Известно, что у компании есть три различных предложения: одно для мира с 5% безработицей, одно с 10% безработицей и одно с так называемой "беспрецедентной безработицей" в 25%.

В случае самой ужасающей ситуации с "беспрецедентной безработицей", что, вероятно, означает уровень свыше 25%, Anthropic считает, что для значительной части рабочей силы потребуется "компенсация дохода": новые источники налоговых поступлений и новые способы их широкого распределения.