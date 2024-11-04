Какие рабочие профессии чаще всего выбирали студенты в этом году

Вступительная кампания в профтехи закончилась в октябре этого года. В целом такие учебные заведения выбрали 94 803 человека.

Какие профессии выбирают ученики профтехов чаще

Статистика свидетельствует, что самыми популярными профессиями среди студентов в этом году являются: повар, автослесарь, кондитер, тракторист. Вакансии на порталах для поиска работы подтверждают весомый спрос именно на эти специальности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобразование.

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Дмитрий Завгородний Заместитель министра образования и науки Мы видим, как профтех все больше адаптируется под запрос рынка труда, а именно локального бизнеса и работодателей. Ученики все чаще выбирают сложные профессии, например токарь или сварщик, ведь видят, что на них есть спрос, а профтехи в регионах меняются – становятся все более технологичными, с качественной техникой и большим количеством партнеров среди бизнеса.

Нынешние тенденции свидетельствуют, что ученики массово выбирают профессии, которые будут востребованы и в будущем. В частности, в период восстановления страны.

Оксен Лисовой. Министр образования и науки Рабочие профессии являются базой для экономики Украины, особенно в период восстановления. Наша задача – донести до молодежи, насколько важна их роль в этом процессе.

Напомним! В этом году был запущен дополнительный сайт в начале вступительной кампании – "ПРОФТЕХ". Этот ресурс должен помогать ученикам выбрать интересную для себя специальность.