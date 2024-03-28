Новые штрафы для бизнеса: кто может платить 80 тысяч за одного работника

В Гоструда предупредили, что с ростом минимальной зарплаты с апреля автоматически вырастут еще и штрафы за незадекларированный труд.

В апреле предусмотрены новые штрафы

С 1 апреля согласно проекту госбюджета на 2024 год в Украине во второй раз повысят минимальную заработную плату – до 8 тысяч гривен.

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что первое повышение произошло с 1 января. Тогда минимальная зарплата выросла до 7,1 тысячи гривен.

Впрочем, вслед за изменениями относительно размера минималки, в Государственной службе по вопросам труда сообщили, что в начале апреля будут действовать еще и новые штрафы за использование незадекларированного труда.

Какие есть основания для наложения штрафов

10-кратный размер минимальной зарплаты, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение – 80 000 гривен. Речь идет о таких нарушениях:

Для юридических лиц и ФЛП, которые являются плательщиками единого налога I – III групп по нарушению за фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта);

За оформление работника на неполное рабочее время или по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем в случае фактического выполнения работы в течение всего рабочего времени;

За выплату заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов.

30-кратный размер минимальной зарплаты, а это 240 000 гривен:

За совершение нарушения повторно в течение 2 лет.

Наименьший штраф – 2-кратный размер минимальной зарплаты, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение – 16 000 гривен: