Профессии, о которых вы не слышали: какую нестандартную работу предлагают

В мире существуют профессии, о которых большинство людей даже не подозревает: от дояра змей до судей по запахам. В частности немало уникальных профессий становятся востребованными и в Украине, где уже ищут ихтиологов, беконников и фельдъегерей.

Какие существуют нестандартные профессии в мире?

В список самых нестандартных профессий, которые существовали, входят как тестеры водных горок, так и газовые фонарщики, которые можно до сих пор встретить на улицах городов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Rediff.

Газовые фонарщики когда-то были незаменимыми работниками в городах, где было уличное освещение. Когда-то оно работало только на свечах, керосине или газе. Даже сегодня в отдельных городах Европы можно встретить людей, которые вручную зажигают старинные фонари для того, чтобы сохранить атмосферу прошлых веков.

Еще более необычной является профессия дояров змей, которые добывают яд из ядовитых рептилий. Они направляют их клыки на специальную защищенную поверхность, а полученный токсин используют для создания антидотов, медицинских препаратов и научных исследований.

Не менее нестандартной является работа тестера водных горок. Такие специалисты испытывают аттракционы в аквапарках, оценивая их безопасность, скорость и комфорт. От выводов тестеров зависит, будет ли горка безопасной для посетителей.

Интересно! У Черкасском областном центре занятости напоминают, что в мире в целом насчитывают 40 тысяч профессий, среди которых продавец мечты (специалист, который помогает воплотить заветные желания), спасатели пингвинов (люди, которые помогают животным переворачиваться), собиратель мячей в гольф-клубах, искатель муравьев или запаховед (тот, кто оценивает запасы в парфюмерных компаниях) и тому подобное.

Какие нестандартные профессии искали в Украине?

С начала 2025 года Госслужба занятости предложила большое количество традиционных профессий, среди которых появился спрос еще и на уникальных специалистов, как:

Ихтиолог – специалист по ихтиологии, науки о рыбах, который исследует строение, поведение и размножение водных видов. Такая вакансия появлялась в Волынской области

Социальный патолог – специалист, изучающий отклонения в поведении людей и причины правонарушений, которого искали на Черниговщине.

Телефонист местной связи – оператора коммутаторной техники, соединяющий абонентов через местные телефонные линии. Предложения продолжают появляться в Донецкой и Львовской областях.

Беконник – мясник, специализирующийся на обработке и приготовлении бекона. Такую вакансию предлагал Харьковский областной центр занятости.

Фельдъегерь – курьер, который доставляет особо важные документы. Вакансии с таким названием появлялись в нескольких регионах, в частности в Винницкой области, Волыни, Николаевской области и в Харьковской области.

