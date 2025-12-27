Які існують нестандартні професії у світі?

До списку найнестандартніших професій, які існували, входять як тестери водних гірок, так і газові ліхтарники, що яких можна досі зустріти на вулицях міст, повідомляє 24 Канал з посиланням на Rediff.

Читайте також Голлівуд проти Netflix, а Європа проти X: найгучніші бізнес-скандали 2025 року

Газові ліхтарники колись були незамінними працівниками у містах, де було вуличне освітлення. Колись воно працювало лише на свічках, гасі або газу. Навіть сьогодні в окремих містах Європи можна зустріти людей, які вручну запалюють старовинні ліхтарі для того, щоб зберегти атмосферу минулих століть.

Ще більше незвичною є професія доярів змій, які видобувають отруту з отруйних рептилій. Вони спрямовують їхні ікла на спеціальну захищену поверхню, а отриманий токсин використовують для створення антидотів, медичних препаратів та наукових досліджень.

Не менш нестандартною є робота тестера водних гірок. Такі спеціалісти випробовують атракціони в аквапарках, оцінюючи їхню безпеку, швидкість та комфорт. Від висновків тестерів залежить, чи буде гірка безпечною для відвідувачів.

Цікаво! У Черкаському обласному центрі зайнятості нагадують, що у світі загалом налічують 40 тисяч професій, серед яких продавець мрій (фахівець, який допомагає втілити заповітні бажання), рятівники пінгвінів (люди, які допомагають тваринам перевертатися), збирач м'ячів у гольф-клубах, шукач мурашок чи запахознавець (той, хто оцінює запаси в парфумерних компаніях) тощо.

Які нестандартні професії шукали в Україні?

З початку 2025 року Держслужба зайнятості запропонувала чималу кількість традиційних професій, серед яких з'явився попит ще й на унікальних фахівців, як-от:

Іхтіолог – спеціаліст з іхтіології, науки про риб, який досліджує будову, поведінку та розмноження водних видів. Така вакансія з'являлася у Волинській області

Соціальний патолог – фахівець, що вивчає відхилення в поведінці людей та причини правопорушень, якого шукали на Чернігівщині.

Телефоніст місцевого зв'язку – оператора комутаторної техніки, що з'єднує абонентів через місцеві телефонні лінії. Пропозиції продовжують з'являтися на Донеччині та Львівщині.

Беконник – м'ясник, що спеціалізується на обробці та приготуванні бекону. Таку вакансію пропонував Харківський обласний центр зайнятості.

Фельд'єгер – кур'єр, який доставляє особливо важливі документи. Вакансії з такою назвою з'являлися в кількох регіонах, зокрема на Вінниччині, Волині, Миколаївщині та в Харківській області.

Яку роботу не замінить ШІ?