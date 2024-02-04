От маленькой команды – до компании мирового уровня: украинские стартапы, которые "выстрелили"

Успех украинских стартапов - это уникальные истории, за каждой из которых стоят талант и отвага. Нескольким проектам удалось заявить о себе так громко, что они покорили глобальный рынок.

Ни для кого не секрет, что IT-индустрия – одна из самых перспективных отраслей бизнеса, рассказывает 24 Канал. Украинские специалисты смогли покорить не только местный рынок, но и международный.

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Об этом свидетельствуют в том числе и созданные нашими разработчиками сервисы и приложения, которыми ежедневно пользуются миллионы людей со всех уголков мира. А их рыночную капитализацию оценивают в миллионах и миллиардах долларов.

Grammarly

В 2009 году украинцы Максим Литвин, Алексей Шевченко и Дмитрий Лидер создали сервис для помощи в написании текстов на английском языке. Уже через 10 лет их стартап оценивали в более чем миллиард долларов, а сейчас – в 13 миллиардов долларов. Grammarly работает на основе искусственного интеллекта, благодаря которому проверяет и редактирует тексты на английском языке.

Grammarly писал историю искусственного интеллекта задолго до ChatGPT / Фото Freepic

Сейчас Grammarly является одним из самых известных украинских стартапов: журнал TIME признал компанию одной из 100 самых влиятельных в мире, а Fast Company – одной из самых инновационных компаний мира, которые используют AI.

Но в отличие от других сервисов для проверки правописания, Grammarly также предоставляет рекомендации по стилистике, четкости формулировок и тона текстовых сообщений. По данным компании, более 30 миллионов человек пользуются сервисом ежедневно.

Depositphotos

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

В 2009 году в Киеве Дмитрий Сергеев основал всемирно известный фотосток Depositphotos. Уже через три года количество стоковых файлов превысило 10 миллионов – фотобанк рос динамично в мире.

Проект Depositphotos быстро стал известным по всему миру / Фото Freepic

В 2021 году крупная американская компания в области дизайна и маркетинга VistaPrint купила Depositphotos за 85 миллионов долларов - это одна из крупнейших сделок на украинском IT-рынке.

Restream

Интересно! По данным компании, сейчас маркетплейс насчитывает более 250 миллионов роялти-фри изображений, видео и музыкальных файлов. Depositphotos имеет примерно 39 млн клиентов по всему миру.

Restream – стриминговый сервис, позволяющий одновременно транслировать видеоконтент на несколько платформ. Путь этого стартапа начинался в Виннице в 2014 году, основали его Александр Худая и Андрей Суржинский.

Restream стал новинкой в сфере стриминговых сервисов / Фото Pexels

Сначала Restream позиционировался как платформа для геймеров-стримеров, и сейчас это уже целая экосистема прямых трансляций, которой пользовался даже Джо Байден. Клиентами Restream также были Microsoft, MTV, the World Economic Forum, the World Health Organization, Zoom. По данным компании, сейчас миллионы людей используют сервис для привлечения, охвата и монетизации своей аудитории.

Reface

"Однажды трое друзей из Киева создавали модели машинного обучения и "играли" с искусственным интеллектом. А потом внезапно они изобрели нечто уникальное и новаторское – сверхбыструю и точную технологию замены лица", – вот такая короткая история Reface, украинского приложения для изменения лиц на видео и гифках.

Reface – продукт развлечения талантливых разработчиков / Фото Pexels

Разработка стартапа началась в 2011 году, в 2018 – запуск первого сервера на основе нейросети, а в начале 2020 – уже полноценного мобильного приложения.

В 2021 году Forbes оценил компанию примерно в 20 – 60 миллионов долларов.

Уже через полгода Reface стал первым AI-приложением украинского производства, который возглавил топ американского AppStore, опередив даже TikTok, Netflix и Amazon. По данным Reface, приложение достигло отметки в более чем 250 миллионов загрузок.

Preply

Preply – это глобальная онлайн-платформа, которая помогает в поиске репетиторов для изучения иностранных языков. Этот сервис использует ИИ-алгоритм с целью "сведения" учеников и репетиторов из любой точки планеты по различным параметрам (например, цена занятий, страна, языка и т.д.).

Preply дал пользователям больше образовательных возможностей / Фото Pexels

Создали Preply в 2012 году трое друзей: программисты Кирилл Бигай и Дмитрий Волошин, а также дизайнер Сергей Лукьянов. По данным компании, сервис насчитывает примерно 30 тысяч репетиторов более чем 180 национальностей, к которым обратился уже более миллиона учеников. Dealroom отмечает, что в 2023 году оценка Preply достигала примерно 432 миллионов долларов.