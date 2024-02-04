Зараз не є таємницею, що IT-індустрія – одна з найбільш перспективних галузей бізнесу, розповідає 24 Канал. Українські фахівці змогли підкорити не тільки місцевий ринок, а й міжнародний.

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Про це свідчать зокрема й створені нашими розробниками сервіси та застосунки, якими щодня користуються мільйони людей з усіх куточків світу. А їхню ринкову капіталізацію оцінюють в мільйонах та мільярдах доларів.

Grammarly

У 2009 році українці Максим Литвин, Олексій Шевченко і Дмитро Лідер створили сервіс для допомоги у написанні текстів англійською мовою. Вже через 10 років їхній стартап оцінювали у понад мільярд доларів, а зараз – у 13 мільярдів доларів. Grammarly працює на основі штучного інтелекту, завдяки якому перевіряє та редагує тексти англійською мовою.

Grammarly писав історію штучного інтелекту задовго до ChatGPT / Фото Freepic

Цікаво! Зараз Grammarly є одним із найвідоміших українських стартапів: журнал TIME визнав компанію однією зі 100 найвпливовіших у світі, а Fast Company – однією з найінноваційніших компаній світу, які використовують AI.

Та на відміну від інших сервісів для перевірки правопису, Grammarly також надає рекомендації щодо стилістики, чіткості формулювань та тону текстових повідомлень. За даними компанії, понад 30 мільйонів людей користуються сервісом щодня.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Depositphotos

У 2009 році у Києві Дмитро Сергєєв заснував всесвітньо відомий фотосток Depositphotos. Вже за три роки кількість стокових файлів перевищила 10 мільйонів – фотобанк зростав найдинамічніше у світі.

Проєкт Depositphotos швидко став відомим по всьому світу / Фото Freepic

У 2021 році велика американська компанія в галузі дизайну та маркетингу VistaPrint купила Depositphotos за 85 мільйонів доларів ― це одна з найбільших угод на українському IT-ринку.

Цікаво! За даними компанії, зараз маркетплейс налічує понад 250 мільйонів роялті-фрі зображень, відео та музичних файлів. Depositphotos має приблизно 39 млн клієнтів по всьому світу.

Restream

Restream – стримінговий сервіс, що дозволяє одночасно транслювати відеоконтент на декілька платформ. Шлях цього стартапа розпочинався у Вінниці в 2014 році, заснували його Олександр Худа та Андрій Суржинський.

Restream став новинкою у сфері стримінгових сервісів / Фото Pexels

Спершу Restream позиціонувався як платформа для геймерів-стримерів, та зараз це вже ціла екосистема прямих трансляцій, якою користувався навіть Джо Байден. Клієнтами Restream також були Microsoft, MTV, the World Economic Forum, the World Health Organization, Zoom. За даними компанії, зараз мільйони людей використовують сервіс для залучення, охоплення та монетизації своєї аудиторії.

Reface

"Одного дня троє друзів з Києва створювали моделі машинного навчання та "грались" зі штучним інтелектом. А потім раптово вони винайшли щось унікальне та новаторське – надшвидку та точну технологію заміни обличчя", – ось такою є коротка історія Reface, українського застосунку для зміни облич на відео та ґіфках.

Reface – продукт розваги талановитих розробників / Фото Pexels

Розробка стартапу розпочалася у 2011 році, у 2018 – запуск першого серверу на основі нейромережі, а на початку 2020 – вже повноцінного мобільного застосунку.

Цікаво! У 2021 році Forbes оцінив компанію приблизно у 20 – 60 мільйонів доларів.

Вже за пів року Reface став першим AI-застосунком українського виробництва, який очолив топ американського AppStore, випередивши навіть TikTok, Netflix та Amazon. За даними Reface, застосунок досягнув позначки у більш ніж 250 мільйонів завантажень.

Preply

Preply – це глобальна онлайн-платформа, яка допомагає у пошуку репетиторів для вивчення іноземних мов. Цей сервіс використовує ШІ-алгоритм з метою "зведення" учнів та репетиторів з будь-якої точки планети за різними параметрами (наприклад, ціна занять, країна, мови тощо).

Preply дав користувачам більше освітніх можливостей / Фото Pexels

Створили Preply у 2012 році троє друзів: програмісти Кирило Бігай та Дмитро Волошин, а також дизайнер Сергій Лук'янов. За даними компанії, сервіс налічує приблизно 30 тисяч репетиторів більш ніж 180 національностей, до яких звернувся вже понад мільйон учнів. Dealroom зазначає, що у 2023 році оцінка Preply сягала приблизно 432 мільйонів доларів.