Как государство упростило жизнь бизнесу в 2022 году и чего предприниматели ждут от власти дальше

В 2022 году украинский бизнес столкнулся с рядом тяжелых вызовов из-за полномасштабного вторжения России. Чтобы поддержать жизнеспособность предприятий и облегчить их деятельность в сверхсложных условиях, на законодательном уровне был принят ряд важных изменений.

Бизнес 24 подводит итоги того, как государство прислушивалось к просьбам предпринимателей в течение года и какие нововведения со стороны властей поспособствовали тому, чтобы бизнесы имели способность продолжать деятельность в условиях полномасштабной войны. О принятых Верховной Радой важных законах, инициативах и том, чего бизнес ожидает от нардепов уже в следующем году – дальше.

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Налоговые льготы

Еще 15 марта парламент принял закон №7137-д, согласно которому компаниям с оборотом до 10 миллиардов гривен было разрешено переходить на упрощенную систему налогообложения по льготной ставке в 2% единого налога. По данным ГНС, с 5 на льготные 2% перешли, в том числе, и 252 тысячи ФЛП.

Однако, из-за злоупотребления механизмом, в частности букмекерами и компаниями по азартным играм, а также значительных убытков для бюджета страны, льготную ставку в 2% планируют отменить. Соответствующий законопроект Верховная Рада, скорее всего, примет с 1 июля 2023 года.

Кроме того, физическим лицам-предпринимателям 1 – 3 групп разрешили не платить ЕСВ на период военного положения. Это, в частности, позволило людям, переставшим получать доход, не ликвидировать свои ФЛП. Правда, следует отметить, что при неуплате ЕСВ страховой стаж предпринимателю за этот период также не начисляется. Пока что об отмене этой нормы речь не идет.

Реформа "10-10-10%"

Во второй половине 2022 года нардепы активно обсуждали вероятную налоговую реформу по формуле "10-10-10%". Концепция предполагала снижение ставок налога на доходы физлиц и налога на добавленную стоимость до 10%. При этом, согласно проекту, полностью отменяется единый социальный взнос, а ставка военного сбора повышается вдвое – с 1,5 до 3%.

Однако, как отметил нардеп Ярослав Железняк, проведение реформы в ближайшее время не состоится. Об этом, в частности, свидетельствует проект бюджета Украины на 2023 год – никаких изменений в направлении "все по 10" там не заложено.

Что изменилось в налоговой системе во время полномасштабной войны / Фото Правительственный портал

Инициатива Smart-ФЛП

Еще одна законодательная инициатива, которую, вероятно, могут принять в следующем году, касается ФЛП 3 группы без наемных работников. Речь идет о проект Smart-ФЛП, разработанном Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

За ним, отдельным ФЛП не нужно будет собственноручно платить налоги, вручную подавать декларации или следить за сроками уплаты налогов и подачи отчетности. Вместо этого необходимо будет открыть специальный счет в банке через Дия, после чего 5% ЕП и минимальный ЕСВ будут оплачиваться автоматически.

Налоговые проверки

В начале полномасштабного вторжения органы государственной власти фактически ввели мораторий на проведение внеплановых проверок бизнеса налоговой.

Однако уже 27 мая вступил в силу закон №2260-IX, согласно которому регулятору предоставляется разрешение на проведение камеральной, документальной и фактической проверок. Подробнее ознакомиться с каждой разновидностью можно по ссылке.

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Релокация бизнеса

Минэкономики с первых недель полномасштабного вторжения России начало реализовывать программу релокации украинских предприятий. В рамках инициативы многие бизнесы с прифронтовых территорий при поддержке государства переместились в более безопасные регионы Украины, а именно в одну из 9 областей на Западе страны.

Так, предприятия могли бесплатно перевезти собственные мощности по железной дороге и с помощью национального почтового оператора. Государство помогало подобрать местоположение и способствовало в расселении работников.

Зерновое соглашение и ряд "безвизов" с ЕС

Уже в ходе полномасштабной войны Украина стала официальным кандидатом в члены ЕС. В течение года наше государство присоединилось, в частности, к таможенному, транспортному, энергетическому и экономическому "безвизах" с Европейским союзом.

Бизнес особенно поприветствовал первые два, ведь транспортный и таможенный безвиз значительно упрощают торговлю со странами-членами Евросоюза и ликвидируют сложные бюрократические механизмы на таможне.

Сверхважным для украинских аграриев в то же время был запуск зернового соглашения. В частности, благодаря договоренности, наше государство уже экспортировало 13 миллионов тонн агропродукции.

Однако бизнес призывает власти расширить соглашение, создав безопасные морские коридоры не только для зерновых, но и других украинских грузов. То же самое касается и промышленного безвиза с ЕС, – после подписания соглашения предприниматели просят о расширении действия документа на новые сектора и продолжении дерегуляции.

Бронирование сотрудников и "єВідрядження"

С 1 декабря в Украине заработали новые правила бронирования военнообязанных сотрудников во время мобилизации. Это то, к чему прежде всего большой бизнес побуждал власть на протяжении нескольких месяцев.

Так, сотрудники предприятий, которые отвечают по меньшей мере 3 из 6 пунктов перечисленных требований, могут получить отсрочку от призыва.

В то же время, после принятия необходимого законодательства о бронировании работников, власти отказались от принятия решения относительно еще одного важного проекта. Речь идет об инициативе "єВідрядження", предусматривающей возможность выезда военнообязанных мужчин в краткосрочные бизнес-поездки за границу.

По словам исполнительного директора Европейской бизнес ассоциации Анны Деревянко, проект "єВідрядження" отложили "в длинный ящик". Добьется ли бизнес уступок со стороны властей в этом вопросе в следующем году – сейчас спрогнозировать трудно.

Военнообязанным пока что не разрешили выезжать в краткосрочные бизнес-поездки за границу / Фото Unsplash

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Отмена пошлин, НДС и лицензий

В декабре Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроекты №8196 и №8197, которые особо важны для бизнеса в условиях массированных ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре и отключений электроэнергии.

Согласно документам, бизнес теперь может ввозить в Украину Starlink, генераторы, техническую помощь от Energy Community и другое оборудование без уплаты пошлины и НДС. Кроме того, для поддержки функционирования генераторов, субъекты хозяйствования получили разрешение хранить до 2 тонн (2 тысячи литров) топлива без каких-либо лицензий.

В то же время, если бизнес намерен хранить более 2 тонн топлива, об этом необходимо уведомить Государственную налоговую службу по декларативному принципу.

Предпринимателям разрешили ввозить генераторы без уплаты пошлин и НДС / Фото "Укринформ"

Какие другие законодательные инициативы бизнес ожидает от властей в следующем году

Несмотря на то, что ряд законодательных инициатив для поддержки бизнеса уже был принят, предприниматели ожидают дальнейшие изменения в законодательстве. В частности, Европейская бизнес ассоциация просит у властей:

как можно быстрее подписать постановление о "єВідрядження" или же другом подобном действенном механизме;

содействовать развитию пограничных пропускных пунктов и внедрить электронную очередь для автоперевозчиков для улучшения пропускной способности железнодорожных и автомобильных западных пограничных переходов;

расширить зерновое соглашение и ряд "безвизов" с ЕС на новые сектора и грузы;

провести реформу системы уплаты отчислений с техники и носителей информации;

обновить законодательство о защите прав потребителей;

обновить трудовой кодекс и провести пенсионную реформу;

увеличить лимиты безналичных расчетов за границей и упростить условия осуществления переводов валютных средств;

упростить систему отчетности по платежным операциям, осуществленным с применением корпоративных платежных карт;

освободить предприятия от уплаты эконалога, обновить процедуру осуществления оценки воздействия на окружающую среду и так далее.

К слову, 2022 год безусловно стал для украинского бизнеса годом сверхсложных испытаний в условиях полномасштабной войны. Однако, конструктивный диалог с обществом и властями позволил достичь важных изменений в законодательстве, которые посодействовали тому, что бизнес, как и все украинцы, выстоял.

Существует еще много вещей, касательно которых придется достичь консенсуса уже в следующем году, однако, благодаря объединению предпринимателей, украинцев и политической воли законотворцев, украинский бизнес продолжит свое развитие и останется стойким звеном нашей экономики уже и после Победы Украины.