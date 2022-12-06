Что экспортировала Украину
За 11 месяцев с начала года Украина экспортировала 50,9 миллионов тонн продукции АПК и пищевой промышленности на общую сумму 21,1 миллиарда долларов. Свириденко отметила, что в объемах это на 16,7%, а в стоимости – на 13,7% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года.
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Среди продукции АПК и пищевой промышленности больше всего было экспортировано:
- кукурузы – 21,9 миллиона тонн на 5,3 миллиарда долларов;
- пшеницы – 9,6 миллиона тонн на 2,3 миллиарда долларов;
- подсолнечного масла – 3,9 миллиона тонн на 5 миллиарда долларов;
- семена свирепы или рапса – 2,9 миллиона тонн на 1,4 миллиарда долларов;
- шрота из растительных жиров и масел – 2,9 миллиона тонн на 671,2 миллиона долларов.
Министр экономики подчеркнула, что весомое значение в восстановлении объемов экспорта имеют "зерновая инициатива", действующая с июля 2022 года, и новая программа Grain from Ukraine.
- С начала работы "зернового коридора" Украина экспортировала 13 миллионов тонн агропродукции.
- На реализацию программы Grain from Ukraine, к участию в которой приняли участие более 30 стран и международных организаций, привлечено более 180 миллионов долларов.
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Убытки аграрного сектора
В Минэкономики отметили, что вышеприведенные показатели достигнуты украинскими производителями, несмотря на потери АПК Украины. По данным отчета, подготовленного KSE Institute совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия, убытки (прямые потери) аграрного сектора достигли 6,6 миллиарда долларов. Косвенные – 34,25 миллиарда долларов.