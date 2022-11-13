Показатель на 70% выше, чем в октябре прошлого года. Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

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Что экспортировали больше всего

Как отмечают в УКАБ, в октябре текущего года украинские производители молочной продукции больше всего экспортировали следующие товары:

сгущенка и сгущенные сливки – 2,91 тысячи тонн, что на 92% выше, чем в октябре 2021 года;

несгущенные молоко и сливки – 2,6 тысячи тонн, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года;

масло сливочное – 1,7 тысячи тонн, – рост экспорта на 60%;

молочная сыворотка – 989 тысяч тонн, – спад на 10%;

масленка, коагулированные молоко и сливки, йогурты и кефир – 234 тонны, что на 28% меньше против этого же месяца в прошлом году.

По словам аналитика УКАБ Максима Гопки, увеличение экспорта отдельных категорий украинской молочной продукции вызвано созданием новых возможностей поставок в страны Европы, а также высокими ценами в ЕС на сырое молоко, ведь это позволило активизироваться нашей отрасли и найти новые рынки сбыта.

Отмечается, что на европейском рынке стоимость выросла на 32% за последние 10 месяцев и в среднем составила 55,2 евро за 100 килограммов. Тем не менее, рост цен замедляется из-за стабилизации предложений на рынках и сокращения спроса на молочную продукцию.

В октябре даже зафиксировано понижение мировых цен на все виды молочной продукции. Такое падение можно объяснить меньшими, чем предполагалось, объемами закупок со стороны Китая и низким спросом по спотовым контрактам, поскольку большинство стран-импортеров полностью удовлетворили свои текущие потребности. Кроме того, сказывается и влияние проседания евро по отношению к доллару США,

– подытожил эксперт.