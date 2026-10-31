Кадровый дефицит в Украине усугубляется: каких специалистов сложнее всего найти

Украинский бизнес остро ощущает нехватку работников. Работодатели уже готовы отказаться от требования наличия опыта и обучать людей непосредственно на рабочем месте. В каких отраслях сложнее всего найти работников и как меняются правила найма – рассказываем далее.

В каких сферах в Украине наиболее не хватает работников

Кадровый дефицит охватил сразу несколько направлений украинской экономики. Как сообщили 24 Каналу в OLX Работа, в сентябре 2026 года меньше всего откликов на одно объявление о работе было в следующих сферах:

медицины и фармацевтики;

СТО и автомойки;

в сфере красоты, фитнеса и спорта;

в сфере недвижимости;

в сфере бухгалтерского учета.

Небольшим также было количество откликов на вакансии в сфере охраны и безопасности, сельском и лесном хозяйстве, агробизнесе, образовании, гостинично-ресторанной сфере, туризме, производстве и среди рабочих специальностей.

Сравнение с сентябрем прошлого года показывает, что в отдельных категориях кандидатов стало еще меньше. Больше всего сократилось количество откликов на одно объявление:

в сфере недвижимости – на 42,1%;

в сфере IT и компьютеров показатель снизился на 25%;

в категории "Начало карьеры" и "Студенческие вакансии" – на 24%;

в медицине и фармацевтике – на 23,6%.

Также меньше откликов получают работодатели в сфере производства и рабочих специальностей – на 19,3%, а в сфере охраны и безопасности – на 10,1%.

Отметим! Низкое количество откликов не означает автоматически, что во всех этих сферах одинаково сократилось количество работников. Однако этот показатель демонстрирует, насколько сложно работодателям заинтересовать кандидатов и найти человека на открытую вакансию.

Также о масштабе проблемы свидетельствуют результаты совместного исследования OLX Робота и Европейской бизнес-ассоциации, которое проводилось в мае – июне 2026 года.

Таким образом, больше всего не хватает работников:

в сфере физического труда – об этом сообщили 73% работодателей. Речь идет, в частности, о кассирах, поварах, водителях и рабочих;

еще 39% компаний испытывают нехватку специалистов среднего звена;

15% – специалистов высшего уровня,

6% – руководящего персонала.

Важным фактором кадрового кризиса остается мобилизация. 69% работодателей назвали ее первоочередной причиной нехватки работников.

Кого работодатели готовы нанимать вместо опытных специалистов

Когда найти кандидата с необходимым образованием и опытом становится сложнее, бизнес вынужден расширять круг поиска. Компании уже готовы рассматривать людей, которых раньше могли не брать на работу из-за отсутствия практических навыков. Таким образом:

50% опрошенных работодателей готовы нанимать сотрудников без опыта работы. Это означает, что для каждой второй компании отсутствие предыдущего опыта не обязательно является препятствием для трудоустройства;

Еще 37% работодателей готовы принимать молодежь в возрасте до 25 лет при условии дальнейшего обучения. Таким образом, компании рассматривают молодых кандидатов не только как временное усиление команды, но и как потенциальных сотрудников, которых можно подготовить под собственные нужды;

30% работодателей готовы нанимать людей пенсионного возраста. Это может расширить возможности трудоустройства для кандидатов старшего возраста, обладающих профессиональным опытом, но ранее сталкивавшихся с возрастными ограничениями при поиске работы;

Также бизнес рассматривает возможность привлечения людей с инвалидностью и иностранцев. О вариантах решений для преодоления кадрового дефицита говорят 8% работодателей.

Как работодатели меняют условия труда

Чтобы заинтересовать кандидатов, компаниям приходится конкурировать не только зарплатами. Часть бизнеса готова предлагать дополнительные преимущества, пересматривать условия труда и делать вакансии более привлекательными для людей с разным опытом. В частности:

31% опрошенных работодателей планируют увеличивать мотивационный пакет – то есть предлагать работникам дополнительные преимущества, помимо основной зарплаты;

28% готовы повышать оплату труда, чтобы привлечь новых кандидатов;

повышение зарплат готовы рассматривать 28% опрошенных работодателей.

То есть кадровый дефицит не обязательно приводит к автоматическому росту оплаты труда во всех компаниях.

Важно! Эти показатели свидетельствуют о том, что бизнес ищет различные способы удержать сотрудников и заинтересовать новых. Для одних компаний решением становится обучение новичков, для других – расширение круга кандидатов или улучшение условий труда.

Станет ли переобучение новой нормой для украинского бизнеса

Готовность нанимать людей без опыта и молодежь с последующим обучением меняет подход компаний к поиску персонала. Если раньше работодатель мог ориентироваться прежде всего на готового специалиста, то теперь все более важной становится возможность подготовить сотрудника самостоятельно.

Для бизнеса это не всегда быстрое решение, ведь новичка нужно обучить, адаптировать к рабочим процессам и помочь приобрести практические навыки. Однако в условиях нехватки кандидатов такой подход позволяет не ограничиваться поиском людей с опытом.

Кадровый дефицит также открывает возможности для тех, кто хочет сменить профессию или вернуться на рынок труда после длительного перерыва. Люди без опыта, молодежь, кандидаты старшего возраста и люди с инвалидностью могут получить больше шансов на трудоустройство, если работодатели действительно пересмотрят требования к персоналу.

К слову, по прогнозам исследователей, к 2030 году число сотрудников в Украине может сократиться еще на миллион. Возвращение людей из-за рубежа, привлечение ветеранов или даже трудоустройство людей старшего возраста не смогут кардинально изменить ситуацию.