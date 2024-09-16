Потенциал украинского ВПК может достичь 20 миллиардов долларов: что для этого нужно

Украинский оборонный комплекс может выйти на новую ступень развития. Однако для этого нужно найти немало ресурсов.

Большие возможности

Как рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, уже сейчас есть возможность значительно увеличить производство украинской оборонной промышленности. Однако для выполнения этой задачи необходимо привлечь иностранные инвестиции.

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В частности, уже в 2023 году производственный потенциал частного и государственного секторов ОПК составлял 7 миллиардов долларов. В 2025 году этот показатель можно увеличить втрое.

По нашим оценкам, при условии дополнительного финансирования потенциал оборонного производства может достичь 20 миллиардов долларов,

– рассказал Умеров.

Инвестиции – ключевой фактор

Министр обороны отметил, что уже сейчас возможности оборонной индустрии Украины куда больше объемов инвестиций, которые может обеспечить наша страна. Поэтому, для развития сферы привлечения инвестиций является критическим показателем.

Умеров призвал партнеров открывать совместные предприятия и пообещал полную поддержку этой инициативы.