Почему солнечные панели и генераторы могут подешеветь в июле

В июле может подешеветь некоторое оборудование. Это связано со вступлением в силу нового Закона.

Почему дешевеет эта техника

Согласно новому Закону, на период действия военного положения в Украине отменяется пошлина на покупку товаров, необходимых для обеспечения энергетической безопасности страны. Включая те, которые попадают на украинскую территорию через международные и экспресс-отправления.

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С 00:00 час. 27 июля, вступают в силу Законы Украины № 3853-IX и №3854-IX от 16.07.2024, которые предусматривают применение освобождения от уплаты таможенных платежей при ввозе отдельных видов товаров,

– говорится в сообщении службы.

От уплаты пошлины и НДС при ввозе в Украину освобождаются:

аккумуляторы (кроме тех, которые имеют малую мощность);

оборудование для электрогенерации;

оборудование, что нужно для осуществления ветро- и солнечной генерации.

Льготы также распространяются на оборудование, которое важно для обороны. Речь идет, в частности, о средствах радиоэлектронной борьбы и некоторых тактических наушниках.