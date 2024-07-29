Почему солнечные панели и генераторы могут подешеветь в июле
Источник:Государственная таможенная служба
В июле может подешеветь некоторое оборудование. Это связано со вступлением в силу нового Закона.
Почему дешевеет эта техника
Согласно новому Закону, на период действия военного положения в Украине отменяется пошлина на покупку товаров, необходимых для обеспечения энергетической безопасности страны. Включая те, которые попадают на украинскую территорию через международные и экспресс-отправления.
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С 00:00 час. 27 июля, вступают в силу Законы Украины № 3853-IX и №3854-IX от 16.07.2024, которые предусматривают применение освобождения от уплаты таможенных платежей при ввозе отдельных видов товаров,
– говорится в сообщении службы.
От уплаты пошлины и НДС при ввозе в Украину освобождаются:
- аккумуляторы (кроме тех, которые имеют малую мощность);
- оборудование для электрогенерации;
- оборудование, что нужно для осуществления ветро- и солнечной генерации.