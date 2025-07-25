Еще один российский автогигант переходит на четырехдневную рабочую неделю из-за кризиса

Российский производитель грузовиков КАМАЗ объявил о переходе на четырехдневную рабочую неделю с 1 августа. Все из-за сложной ситуации на авторынке.

Решение вынужденное?

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на официальное заявление компании, передает 24 Канал. В КАМАЗ отметили, что не видят перспектив для роста спроса, а также сталкиваются с давлением остатков импортной техники на складах. А потому, автоконцерн вынужден пойти на "непопулярные, но необходимые" меры, в частности уменьшить объемы производства.

Смотрите также Давление растет: Центробанк России готовит радикальное снижение процентной ставки

Справочно. По итогам первого полугодия 2025 года рынок грузовиков в России сократился почти на 60%, при этом продажи КАМАЗа упали на 30%. В компании обвинили в ситуации "недальновидную политику импортеров иностранной техники" и действия Центробанка России.

В то же время в "КАМАЗ" заверили, что ограничения коснутся только тех цехов, которые не имеют полной загрузки, при этом все социальные гарантии для работников сохранятся. Параллельно компания пытается договориться с корпоративными клиентами о дополнительных закупках, чтобы частично разгрузить склады.

"Непопулярные" решения становятся популярными?

"КАМАЗ" – уже третий российский автопроизводитель за последние дни, что вынужден перейти на сокращенный график работы. Ранее подобные решения объявили:

"ГАЗ" – 24 июля сообщил о переходе на четырехдневку из-за падения продаж на 40% в сегменте среднетоннажной техники и на 60% в автобусном направлении.

"АвтоВАЗ" – 22 июля сообщил об аналогичном шаге, ожидая, что общий объем продаж легковых авто в России в 2025 году упадет на четверть, до 1,1 миллиона единиц.

Падает весь авторынок?

По данным агентства "Автостат", в первом полугодии 2025 года в России было продано 601,8 тысячи транспортных средств, что на 28% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В Ассоциации европейского бизнеса признали, что такая тенденция, вероятнее всего, сохранится до конца года, а итоговое падение может достичь 25%.

На фоне санкций, падения реальных доходов населения, сокращения лизинговых программ и излишков нераспроданной техники российские производители оказались в глубоком системном кризисе. Ситуация с КАМАЗ – очередное доказательство, что российский автопром балансирует на грани стагнации.