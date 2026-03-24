Чтобы "КамАЗ" не улетел в "черную дыру": росгигант снова сократил рабочую неделю
- С 1 июня 2026 года "КамАЗ" снова вводит четырехдневную рабочую неделю из-за кризиса и падения продаж.
- Рынок грузовиков в России упал на 40%, а продажи "КамАЗ" снизились на 15%, что заставило компанию сократить годовой план производства.
С 1 июня 2026 года "КамАЗ" – крупнейший российский производитель грузовиков – снова вводит сокращенную рабочую неделю. Все потому, что предприятия все больше накрывает кризис.
Почему дела у "КамАЗа" снова ухудшились?
Российский гигант переживает падение продаж и убыточность. Из-за этого решили вернуть четырехдневную рабочую неделю, сообщает росСМИ "БИЗНЕС Online".
Мы страхуемся, чтобы "КамАЗ" не улетел в "черную дыру",
– объясняет собеседник издания.
В компании подтверждают: рынок грузовиков в России за первые два месяца года упал на 40%, и, хотя сам производитель снизил продажи лишь на 15%, слабые перспективы роста и давление китайских импортеров требуют снижения годового плана производства.
К слову, решение о четырехдневке уже принималось в августе 2025 года на фоне критического обвала рынка коммерческой техники (почти 60% за первое полугодие). С ноября завод вернулся к обычному графику – помог крупный заказ силовых структур.
Однако сейчас ситуация снова ухудшилась: по данным "Автостата", в сегменте грузовиков массой более 16 тонн продажи в феврале упали на 33%. Основными проблемами остаются:
- высокая ключевая ставка;
- затоваренные склады;
- "изъятие" – грузовики, которые вернулись лизинговым компаниям из-за неплатежей.
Ситуация отражает системный кризис всего российского автопрома. По оценке Центра стратегических разработок, отрасль стала худшей в промышленности по итогам января – октября 2025 года: производство автомобилей сократилось на 22,2%, а в октябре спад достиг 38,4%.
Как убытки "КамАЗ" выросли в 11 раз за год?
ПАО "КамАЗ" понес чистый убыток более 37 миллиардов рублей в 2025 году, что в 11 раз больше, чем в предыдущем году.
Кризис у "КамАЗа" углубляется из-за высокой ключевой ставки, подорожания кредитов, падения тарифов на перевозки.
В целом более половины крупных компаний в РФ закончили 2025 год с падением прибыли, сократили или полностью заморозили инвестиционные проекты, а многие из них готовятся увольнять сотрудников