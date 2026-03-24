Чтобы "КамАЗ" не улетел в "черную дыру": росгигант снова сократил рабочую неделю

С 1 июня 2026 года "КамАЗ" – крупнейший российский производитель грузовиков – снова вводит сокращенную рабочую неделю. Все потому, что предприятия все больше накрывает кризис.

Почему дела у "КамАЗа" снова ухудшились?

Российский гигант переживает падение продаж и убыточность. Из-за этого решили вернуть четырехдневную рабочую неделю, сообщает росСМИ "БИЗНЕС Online".

Мы страхуемся, чтобы "КамАЗ" не улетел в "черную дыру",

– объясняет собеседник издания.

В компании подтверждают: рынок грузовиков в России за первые два месяца года упал на 40%, и, хотя сам производитель снизил продажи лишь на 15%, слабые перспективы роста и давление китайских импортеров требуют снижения годового плана производства.

К слову, решение о четырехдневке уже принималось в августе 2025 года на фоне критического обвала рынка коммерческой техники (почти 60% за первое полугодие). С ноября завод вернулся к обычному графику – помог крупный заказ силовых структур.

Однако сейчас ситуация снова ухудшилась: по данным "Автостата", в сегменте грузовиков массой более 16 тонн продажи в феврале упали на 33%. Основными проблемами остаются:

высокая ключевая ставка;

затоваренные склады;

"изъятие" – грузовики, которые вернулись лизинговым компаниям из-за неплатежей.

Ситуация отражает системный кризис всего российского автопрома. По оценке Центра стратегических разработок, отрасль стала худшей в промышленности по итогам января – октября 2025 года: производство автомобилей сократилось на 22,2%, а в октябре спад достиг 38,4%.

Как убытки "КамАЗ" выросли в 11 раз за год?