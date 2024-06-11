Полностью обрезать поставки российского газа: Камерон призвал продолжать давление на Россию
Источник:Зеркало недели
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал продолжать страны Европы оказывать экономическое давление на Россию. Он отметил, что удалось уже заблокировали много российской нефти, однако пришло время позаботиться и о российском газе.
Как еще будут давить на Россию
По словам Дэвида Кэмерона, союзники еще имеют в арсенале такие шаги, которые будут очень болезненными для России. И, по его мнению, эти рычаги влияния нужно применить.
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Мы абсолютно правильно отказались от российской нефти, но время позаботиться, что мы полностью обрежем поставки российского газа в Европу. Германия уже является прекрасным примером, но надо сделать больше,
– отметил Кэмерон.
Он также призвал принять меры в отношении так называемого российского теневого флота – судов, которые тайно перевозят российскую нефть и часто функционируют без страхования и необходимых проверок на безопасность для окружающей среды.
Надо было бы, чтобы каждый раз, когда они заходят в нейтральный порт, их там проверяли, арестовывали и не давали им загружать российскую нефть и продавать по всему миру,
– подчеркнул глава МИД Великобритании.
Использование доходов от замороженных активов России
Еще одним таким шагом он назвал решение об использовании замороженных российских активов в пользу Украины.
И я надеюсь что на встрече "Группы семи" на этой неделе мы сможем согласовать использование доходов от замороженных активов для того, чтобы предоставить Украине большой заем, и чтобы эти деньги начали поступать еще до того, как в США состоятся выборы,
– отметил Кэмерон.
Среди стран-членов "Большой семерки" нарастает поддержка идеи активного использования сверхприбылей. В Еврокомиссии рассматривается возможность предоставления кредита или создания залогового механизма для направления дополнительных финансовых ресурсов в Украину.