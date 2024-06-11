Полностью обрезать поставки российского газа: Камерон призвал продолжать давление на Россию

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал продолжать страны Европы оказывать экономическое давление на Россию. Он отметил, что удалось уже заблокировали много российской нефти, однако пришло время позаботиться и о российском газе.

Как еще будут давить на Россию

По словам Дэвида Кэмерона, союзники еще имеют в арсенале такие шаги, которые будут очень болезненными для России. И, по его мнению, эти рычаги влияния нужно применить.

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Мы абсолютно правильно отказались от российской нефти, но время позаботиться, что мы полностью обрежем поставки российского газа в Европу. Германия уже является прекрасным примером, но надо сделать больше,

– отметил Кэмерон.

Он также призвал принять меры в отношении так называемого российского теневого флота – судов, которые тайно перевозят российскую нефть и часто функционируют без страхования и необходимых проверок на безопасность для окружающей среды.

Надо было бы, чтобы каждый раз, когда они заходят в нейтральный порт, их там проверяли, арестовывали и не давали им загружать российскую нефть и продавать по всему миру,

– подчеркнул глава МИД Великобритании.

Использование доходов от замороженных активов России

Еще одним таким шагом он назвал решение об использовании замороженных российских активов в пользу Украины.

И я надеюсь что на встрече "Группы семи" на этой неделе мы сможем согласовать использование доходов от замороженных активов для того, чтобы предоставить Украине большой заем, и чтобы эти деньги начали поступать еще до того, как в США состоятся выборы,

– отметил Кэмерон.

Среди стран-членов "Большой семерки" нарастает поддержка идеи активного использования сверхприбылей. В Еврокомиссии рассматривается возможность предоставления кредита или создания залогового механизма для направления дополнительных финансовых ресурсов в Украину.