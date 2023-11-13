Благодаря проблемам Apple: капитализация китайской Xiaomi прыгнула аж на 20 миллиардов

Китайская компания Xiaomi успешно воспользовалась падением продаж iPhone. Спроса даже местного рынка достаточно, чтобы приумножить капитал.

Прыжок благодаря проблемам Apple

В Китае растет спрос на смартфоны на базе Android, спрос на iPhone от Apple продолжает падать. Это позволило компании Xiaomi увеличить рыночную капитализацию на 20 миллиардов долларов.

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Лишь с момента запуска в конце октября бренд Xiaomi получил миллион заказов на смартфоны 14-й серии. Ему почти удалось догнать прямого конкурента Huawei из его Mate 60 Pro. В то же время продажи Apple на крупнейшем рынке Азии никакого успеха не демонстрируют.

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В настоящее время продажи iPhone в Китае теряют темпы, поскольку многие потребители не видят значительного улучшения функциональности нового iPhone,

– сообщают инвесторы.

Xiaomi уже имеет разрешение от правительства Китая на производство электромобилей, которые должны появиться на рынке в следующем году.

Также аналитики уверены, что электромобили и развитие продуктов AIoT позволят Xiaomi еще больше закрепить свои позиции. Именно поэтому уже раздаются прогнозы, что вложения средств в акции компании значительно возрастут уже в ближайшие 6 месяцев.

Китайские потребители предпочитают собственные бренды, поскольку те предлагают гораздо больше инноваций, чем новый iPhone.