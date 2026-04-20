Пиво перешло "в новые руки": компания "Карлсберг Украина" сменила собственника

В украинском пивном бизнесе произошли изменения: у "Карлсберг Украина" появился новый собственник. Теперь 100% акций компании контролирует шведская Carlsberg Sverige AB.

Изменения произошли из-за внутренней реорганизации, пишет NV.

Предыдущий владелец – Baltic Beverages Invest Aktiebolag – прекратил существование после слияния и был присоединен к Carlsberg Sverige AB. В результате все права автоматически перешли новой структуре. Параллельно компания решила поделиться прибылью с акционерами.

16 апреля приняли решение выплатить дивиденды на общую сумму почти 50 миллионов гривен.

На одну акцию приходится 0,0488 гривны.

Что касается финансовых результатов, то прошлый год для компании был не слишком успешным. В 2025-м выручка немного просела – до 12,17 миллиардов гривен (минус 2,6%). Чистая прибыль упала еще ощутимее – на 17,1%, до 1,8 миллиарда гривен.

В то же время есть и позитив: активы компании выросли более чем на 9% и превысили 15 миллиардов, а долги, наоборот, сократились примерно на 5,7%.

Интересно! ЧАО "Карлсберг Украина" – один из крупнейших производителей пива и напитков в Украине. Компания владеет брендами "Львовское", Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, "Квас Тарас".

Филиалы компании не будут работать в Харькове, Одессе и Донецке.

В компании рассказали, что с учетом современных моделей работы, потребности в содержании отдельных представительств сейчас нет. Однако их закрытие не означает сокращение или сворачивание работы компании: она продолжает работать по всей территории Украины.

Наши производственные площадки в Киеве, Львове и Запорожье функционируют в штатном режиме. Команды продаж и в дальнейшем обеспечивают полноценное присутствие компании во всех регионах страны, предоставляя непрерывный сервис партнерам и клиентам,

– отметили в компании.

