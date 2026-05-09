Привычные очертания исчезли: "Карпатская родниковая" обновила этикетку из-за штрафа в 9 миллионов

Производителю воды "Карпатская родниковая" пришлось изменить свою этикетку. Бутылки с обновленным дизайном уже появились в продаже, но привычные элементы в нем исчезли.

Почему производитель изменил этикетку воды?

Новые этикетки "Карпатской родниковой" компания изготовила после того, как получила штраф в размере 9,4 миллиона гривен от Антимонопольного комитета.

Ранее, в марте, АМКУ наказал ООО "Карпатские минеральные воды" за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

Тогда регулятор пришел к выводу, что компания распространяла ложные сведения о происхождении ее воды.

Дело в том, что на старой этикетке популярной воды были изображены горы, ели и карта с пометкой "Карпаты" на ней. Там же находилось название "Карпатская".

После исследования того, как потребители воспринимают этикетку, комитет решил, что ее дизайн и название могут вводить людей в заблуждение. Покупатели действительно могли подумать, что вода имеет происхождение из Карпат. Хотя на самом деле ее производят в Золочевском районе Львовской области, который не относится к горным.

Учитывая изложенное, ООО "Карпатские минеральные воды" может получить неправомерные конкурентные преимущества перед производителями и/или реализаторами вод минеральных природных столовых,

– отметил Антимонопольный комитет.

Поэтому комитет наложил штраф на компанию и приказал убрать нарушения.

Как изменилась этикетка "Карпатской родниковой"?

Еще во время рассмотрения дела в марте производитель сообщил АМКУ, что планирует изменить дизайн этикетки воды, чтобы устранить нарушения.

В ООО "Карпатские минеральные воды" объяснили, что название "Карпатская родниковая" зарегистрировали исключительно как торговую марку, и она не указывает на регион происхождения продукции.

Сейчас первые партии воды с обновленной этикеткой уже поступили в магазины на продажу. В новом дизайне можно увидеть, что горные очертания исчезли, убрали и привычную надпись "Карпаты".

Фото: Обновленная этикетка минеральной воды / Liga.net

Что известно о производстве воды?

Основаны "Карпатские минеральные воды" кипрской компанией "Диналум Файненс Лтд", но бенефициаром выступает бизнесмен из Украины Сергей Устенко, пишет Zaxid.net.

Добывают воду, выходящую под маркой "Карпатская родниковая", из двух артезианских скважин. Они происходят из природного источника, а добыча ведется на глубине 90 метров.

Выпускают минеральную воду "Карпатская родниковая" на заводе в селе Струтин на Львовщине. Скважины находятся неподалеку от него.

Начали производить продукцию еще в 1996 году. Но сначала там был цех для изготовления безалкогольных напитков спиртзавода, принадлежавшего государству. Под минеральную воду его переделали только в 2002 году.

Кроме минеральной, на заводе изготавливают также сладкие воды, детскую воду и энергетический напиток.

Интересно! В дополнение компания запустила строительство еще одного завода для изготовления минеральной воды во Львовской области.

Какие еще компании оштрафовал Антимонопольный комитет?

В прошлом году АМКУ принял решение о наложении штрафов на ряд компаний из-за нарушения законодательства в сфере защиты экономической конкуренции. Речь идет, в частности, об искажении результатов торгов, за что в целом бизнес должен заплатить более 29 миллионов гривен.

Под санкции попали десять компаний, которые, по выводам АМКУ, совершили антиконкурентные согласованные действия во время участия в тендерах. Среди них - ООО "Технологии Бизнеса" и ООО "Киевский асфальтобетонный завод №8", ООО "БМП Краматорск" и ООО "Будартель СХ 65", а также ООО "Даер" вместе с ООО "Газовое оборудование Украины".

Кроме того, штрафы получили ООО "Запорожинжиниринг-Групп" и ООО "МК Профистрой", ООО "Продмет" и ООО "Стилс Украина", а также ООО "Торговый дом "Промхимия" и ООО "Каменский литейно-механический завод".

Отдельно комитет оштрафовал ООО "ТБ Фрут Капитал" на 39 миллионов гривен. Компанию признали виновной в нарушении конкурентного законодательства из-за приобретения без необходимого разрешения 100% долей в уставных капиталах четырех предприятий.