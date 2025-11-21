Польская компания покупает долю бизнеса, производящего "Карпатскую родниковую"
- Польская компания Grupa Maspex получила разрешение на совместный контроль над "Карпатские минеральные воды" вместе с анонимным украинцем через компанию Dynalum Finance Ltd.
- Grupa Maspex является одной из крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы в сегменте пищевых продуктов, владеет такими брендами как Tymbark и Kubuś.
Польский производитель соков теперь имеет совместный контроль над производитель минеральной воды "Карпатская родниковая". Также разрешение на совместный контроль получил один анонимный украинец.
Решение АМКУ по "Карпатской родниковой"
Польская компания Grupa Maspex получила разрешение на приобретение совместного контроля над ООО "Карпатские минеральные воды" и ООО "Торговый дом "Карпатские минеральные воды" вместе с гражданином Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на АМКУ.
Смотрите также Налоговая взыскала 100 миллионов гривен долгов благодаря новой системе: как она работает
Имя гражданина Украины в сообщении АМКУ не раскрывается, одновременно регулятор отмечает, что это лицо получит контроль через "его полностью подконтрольную компанию Dynalum Finance Ltd. (Кипр)".
Интересно! ООО "Карпатские минеральные воды" и ООО Торговый Дом "Карпатские минеральные воды" производит минеральные воды Карпатская Родниковая, Соковинка, Родничок.
Что известно о новом совладельце "Карпатских минеральных вод"?
Группа Маѕрех – одна из крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы в сегменте пищевых продуктов, которая работает на рынке 25 лет. Об этом говорится на ее странице в Linkedin, пишет 24 Канал.
Компания имеет в собственности такие бренды как Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz. Соучредителем и совладельцем компании является польский предприниматель Кшиштоф Павинский.
Компания лидирует на рынке соков, нектаров и напитков в Польше, Чехии и Словакии и является ведущим производителем в Венгрии, Румынии, Болгарии и Литве.
Новости украинского бизнеса
- В 2025 году женщины открыли 61% от общего количества новых ФЛП в Украине ФЛП в Украине, причем в столице было открыто 20 286 женских бизнесов. Среди популярных сфер женского предпринимательства лидируют розничная торговля, индивидуальные услуги, образование, а также бьюти-сфера
- Новый сезон шоу "Холостяк" спонсируют такие бренды, как минеральная вода "Карпатская родниковая", чай Lovare, сеть магазинов EVA, Philips, Maybelline, KitKat и Teva. Некоторые из международных спонсоров, такие как Philips, Maybelline, KitKat и Teva, продолжают деятельность своих дочерних компаний в России.