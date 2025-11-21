Польская компания покупает долю бизнеса, производящего "Карпатскую родниковую"

Польский производитель соков теперь имеет совместный контроль над производитель минеральной воды "Карпатская родниковая". Также разрешение на совместный контроль получил один анонимный украинец.

Решение АМКУ по "Карпатской родниковой"

Польская компания Grupa Maspex получила разрешение на приобретение совместного контроля над ООО "Карпатские минеральные воды" и ООО "Торговый дом "Карпатские минеральные воды" вместе с гражданином Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на АМКУ.

Смотрите также Налоговая взыскала 100 миллионов гривен долгов благодаря новой системе: как она работает

Имя гражданина Украины в сообщении АМКУ не раскрывается, одновременно регулятор отмечает, что это лицо получит контроль через "его полностью подконтрольную компанию Dynalum Finance Ltd. (Кипр)".

Интересно! ООО "Карпатские минеральные воды" и ООО Торговый Дом "Карпатские минеральные воды" производит минеральные воды Карпатская Родниковая, Соковинка, Родничок.

Что известно о новом совладельце "Карпатских минеральных вод"?

Группа Маѕрех – одна из крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы в сегменте пищевых продуктов, которая работает на рынке 25 лет. Об этом говорится на ее странице в Linkedin, пишет 24 Канал.

Компания имеет в собственности такие бренды как Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz. Соучредителем и совладельцем компании является польский предприниматель Кшиштоф Павинский.

Компания лидирует на рынке соков, нектаров и напитков в Польше, Чехии и Словакии и является ведущим производителем в Венгрии, Румынии, Болгарии и Литве.

Новости украинского бизнеса