Польська компанія купує частку бізнесу, що виготовляє "Карпатську джерельну"
- Польська компанія Grupa Maspex отримала дозвіл на спільний контроль над "Карпатські мінеральні води" разом з анонімним українцем через компанію Dynalum Finance Ltd.
- Grupa Maspex є однією з найбільших компаній Центральної та Східної Європи в сегменті харчових продуктів, володіє такими брендами як Tymbark та Kubuś.
Польський виробник соків тепер має спільний контроль над виробник мінеральної води "Карпатська джерельна". Також дозвіл на спільний контроль отримав один анонімний українець.
Рішення АМКУ щодо "Карпатської джерельної"
Польська компанія Grupa Maspex отримала дозвіл на набуття спільного контролю над ТОВ "Карпатські мінеральні води" і ТОВ "Торговий дім "Карпатські мінеральні води" разом з громадянином України, повідомляє 24 Канал з посиланням на АМКУ.
Дивіться також Податкова стягнула 100 мільйонів гривень боргів завдяки новій системі: як вона працює
Ім'я громадянина України в повідомленні АМКУ не розкривається, водночас регулятор зазначає, що ця особа набуде контроль через "його повністю підконтрольну компанію Dynalum Finance Ltd. (Кіпр)".
Цікаво! ТОВ "Карпатські мінеральні води" та ТОВ Торговий Дім "Карпатські мінеральні води" виробляє мінеральні води Карпатська Джерельна, Соковинка, Джерельце.
Що відомо про нового співвласника "Карпатських мінеральних вод"?
Група Maspeх – одна з найбільших компаній Центральної та Східної Європи в сегменті харчових продуктів, яка працює на ринку 25 років. Про це йдеться на її сторінці у Linkedin, пише 24 Канал.
Компанія має у власності такі бренди як Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz. Співзасновником та співвласником компанії є польський підприємець Кшиштоф Павінський.
Компанія лідирує на ринку соків, нектарів та напоїв у Польщі, Чехії та Словаччині та є провідним виробником в Угорщині, Румунії, Болгарії та Литві.
