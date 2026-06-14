Можно ли тратить деньги с ФЛП-счета на собственные нужды – что говорят эксперты

Ранее налоговики отмечали, что ФЛП может использовать средства с бизнес-счета по своему усмотрению после уплаты всех налогов и сборов. Такую позицию обосновывали статьей 44 Хозяйственного кодекса Украины, которая гарантировала предпринимателям право свободно распоряжаться прибылью.

Как можно тратить деньги ФЛП

Однако в прошлом году этот законодательный акт утратил силу. Изменились ли правила после – разобрались специалисты Factor Academy.

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Сейчас Налоговый кодекс не устанавливает ограничений по использованию предпринимателем средств, полученных от хозяйственной деятельности, следовательно тратить их на собственные нужды можно.

В то же время главной обязанностью остаются своевременные начисления, декларирования и уплата налогов.

ФЛП может снимать на личные нужды сколько угодно средств. Нюанс лишь в том, если у него есть налоговый долг, то этот долг следует погасить в первую очередь,

– отметили эксперты.

Кроме того, они обратили внимание на другой важный нюанс. Отдельные операции теоретически могут вызвать дополнительные вопросы со стороны органов контроля, например оплата в пользу физического лица или другого ФЛП. Избежать таких рисков можно двумя способами:

снять наличные для дальнейшего использования;

или перечислить деньги на собственную карту (не ФЛП-счет).

Действительно ли существует риск при переводе средств другому ФЛП

Ранее налоговый консультант Михаил Смокович объяснял, что при расчете карточкой плательщиком выступает физическое лицо – владелец счета, а не предприниматель как субъект хозяйствования.

Поэтому такая операция не считается взаимодействием между двумя ФЛП, и определить ее как предпринимательскую со стороны плательщика фактически невозможно.

Также эксперт развенчал миф об обязательной подаче 4ДФ. Налоговики действительно предоставляют такую рекомендацию, но требования нет в законодательстве, что ранее подтвердил даже Верховный суд.