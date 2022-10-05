Фискализацию не отменяли: налоговая представила новые версии бесплатных ПРРО для бизнеса

Несмотря на отсрочку штрафов за неустановление кассовых аппаратов в условиях военного положения, фискализация украинского бизнеса продолжается. Чтобы облегчить работу предпринимателям, Государственная налоговая служба разработала новые версии бесплатных ПРРО для платформ IOS и Web.

Кроме того, обновления получили уже существующие бесплатные приложения ПРРО для операционных систем Android и Windows. В налоговой подчеркнули, что это бесплатное решение, прежде всего для малого и микробизнеса, работающего в сфере торговли и предоставления услуг.

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Новые версии бесплатного ПРРО от налоговой

Все версии программных регистраторов расчетных операций от налоговой получили обновленный и единый дизайн для всех платформ. Таким образом, можно использовать разные гаджеты без необходимости что-либо перенастраивать.

По словам разработчиков, новые приложения помогут предпринимателям не нарушать требований налогового законодательства, при этом, не обременять бизнес дополнительными расходами. В то же время, ПРРО защитят покупателей от потерь чеков, а функционал приложений позволяет:

создавать и регистрировать фискальные чеки;

легко добавлять товары и услуги в фискальные чеки;

печатать и отправлять фискальные чеки покупателям на электронную почту или в мессенджеры ;

; открывать и закрывать рабочие смены;

делать служебные внесения и выдачу;

вести справочники номенклатуры;

экспортировать и импортировать справочники номенклатуры;

продавать товары и услуги, отсутствующие в справочнике номенклатуры;

использовать сканер штрих-кодов ;

; указывать различные формы расчетов, в частности наличные, безналичные или комбинированные;

формировать и просматривать Z и X-отчеты ;

; автоматически или вручную закрывать смены и отправлять Z-отчеты.

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Как начать использовать обновленное бесплатное ПРРО от налоговой

С 3 октября 2022 года бизнес может бесплатно скачать обновленное ПРРО на официальном портале ГПС. Для этого необходимо:

Загрузить и установить ПРРО, что соответствует вашей операционной системе.

Убедиться, что вы подали через Электронный кабинет, ЭВПЭП такие формы – "Повідомлення про об'єкти оподаткування", "Заява про реєстрацію ПРРО", "Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа".

– "Повідомлення про об'єкти оподаткування", "Заява про реєстрацію ПРРО", "Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа". Запустить приложение и авторизоваться с помощью КЭП, указанного в форме 5-ПРРО.

К слову, в пресс-службе ГНС отмечают, что разработка новых бесплатных версий ПРРО стала возможной благодаря финансированию по программе Евросоюза – проекту EU4PFM.

Напомним, что Кабмин 29 июля опубликовал постановление о сроках обязательного введения торговцами регистраторов расчетных операций. Согласно документу, требование использовать POS-терминал будет применяться к отдельным категориям бизнеса в несколько этапов, а полную фискализацию предполагается завершить к началу 2026 года.