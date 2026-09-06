Проверки и штрафы до 150%: кому из ФЛП обязательно потребуется кассовый аппарат в 2026 году

Украинским предпринимателям грозят штрафы в размере до 150 % от стоимости товаров или услуг за проведение расчетов без кассовых аппаратов. Однако есть категории ФЛП, которых не будут наказывать.

Кто обязан установить кассовый аппарат и какие штрафы предусмотрены за несоблюдение этого правила

Использование кассовых аппаратов остается обязательным для большинства украинских предпринимателей, как следует из Закона "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

Законодательство четко определяет: любые расчетные операции в наличной или безналичной форме требуют выдачи фискального чека через РРО или ПРРО – специальные программные или аппаратные комплексы для учета продаж. Требование использовать регистратор расчетных операций распространяется на ФЛП 2-й, 3-й и 4-й групп упрощенной системы налогообложения, а также на бизнес, работающий по общей системе.

Отдельно следует выделить платежи, осуществление которых налагает обязательство использовать РРО:

офлайн-эквайринг (по карте через POS-терминал);

эквайринг на сайте (через платежные системы LiqPay, RozetkaPay, NovaPay, EasyPay, City24 и т. д.);

оплата по QR-коду (если реквизиты ведут на эквайринг);

оплата на банковскую ключ-карту без автоматического перенаправления на реквизиты IBAN;

оплата в кредит или в рассрочку.

За проведение продаж без использования РРО или невыдачу чека предпринимателю грозит финансовая санкция в размере 100% от стоимости реализованной продукции. В случае повторного нарушения штраф увеличивается до 150%.

Кто имеет право работать без РРО

Законодательство предусматривает исключения для предпринимателей первой группы упрощенной системы налогообложения и ФЛП, которые получают оплату исключительно на банковский счет по реквизитам IBAN через веб-банкинг, кассы или банковские терминалы.

Кассовый аппарат также не понадобится предпринимателям в сельской местности, которые занимаются розничной торговлей и используют расчетные книжки и книги учета расчетных операций.

К слову, задекларированный доход, полученный через РРО, должен быть полностью подтвержден первичными документами, чтобы избежать строгих санкций во время налоговых проверок. Если доказательств нет, а безналичные поступления также невозможно подтвердить, налоговая может расценить разницу как неучтенные расчетные операции.