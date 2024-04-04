Казахстанская авиакомпания приостановила авиасообщение с Татарстаном после ударов дронов

После ударов по НПЗ в Татарстане, казахская авиакомпания Qazaq Air сообщила, что временно останавливает авиасообщение. Когда авиасообщение возобновится снова пока неизвестно.

Прекращение полетов в Татарстан

Заметим, что авиакомпания Qazaq Air только 13 марта возобновила полеты в Россию. Также ранее Qazaq Air получила сообщение от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве.

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Поэтому, очевидно, это и есть причина, почему Qazaq Air снова приостановил полеты на территорию России.

С целью обеспечения безопасности полетов начиная с 05.04.2024 года авиасообщение по направлению Актобе – Казань – Актобе будет прекращено,

– говорится в сообщении авиаперевозчика.

Что известно о Qazaq Air Qazaq Air – казахстанская авиакомпания с хабом в Астане и разветвленной маршрутной сетью для доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств.

Атака дронов заводов в Татарстане

После атаки дронов 2 апреля нефтеперерабатывающего завода в Татарстане глава региона Минниханов собрал республиканский форум по энергетике. Во время него он призвал отдельные предприятия и города взять на себя ответственность за собственные меры защиты.

Всевышний дает нам знак: опомнитесь, ребята, никто нас не защитит, кроме самих себя... Не надо ждать, что сработает противоракетная оборона, она решает другие задачи,

– заявил глава республики.